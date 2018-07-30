Пророк в своем отечестве — Владимир Войнович. Хотел и был честным

За пять лет учебы на филфаке в 80-х имя Владимира Войновича мне ни разу не встретилось. Зато в армии приходил регулярно майор, который спрашивал, не интересуются ли Войновичем, Владимовым, Гладилиным, Солженицыным… Так что план чтения на ближайшие годы был составлен.

"Москва 2042" — первое произведение Войновича, которое я прочитал. Пока я писал докторскую о русской антиутопии, все писатели-"антиутописты" так или иначе оказались моими «клиентами». Войнович был самым веселым из них. Он умел радоваться жизни каждый день: появились компьютеры — стал одним из первых писателей, их освоивших, надоело рисовать на полях — стал художником, выставлялся в лучших галереях, радовался своим персональным выставкам. Эмиграция не была легкой: он пожил и в ФРГ, и в Америке, всякий раз приходилось переходить на новый язык, но писал-то Войнович всегда на русском! Оказывается, все помнили всё: и повесть «Хочу быть честным», и песню «На пыльных тропинках…», которую распевал Хрущев с мавзолея после возвращения Юрия Гагарина . Хрущева забыли, а песню помнили.

Публикация «Чонкина» в многомиллионном журнале «Юность» сделала его живым классиком. Он так наслаждался своей новой популярностью! Войновича буквально затормошили, и он мчался на радио, на телевидение, в районную библиотеку… Сил хватало на всё: ведь ему тогда и 60 не исполнилось.

В 90-х мы с замечательным художником Игорем Сусловым создали журнал «Мир образования» — первый глянцевый журнал для российских учителей. Нас было в журнале двое, а 96 цветных полос нужно было сдавать каждый месяц. Интервью с Войновичем — центральный материал нулевого номера.

Потом он и в школу приезжал, выступал перед моими учениками почти целый день. До войны Войнович окончил первый класс, во втором учился одну неделю, окончил четвертый класс, в пятом не учился, в шестом-седьмом — учился без отрыва от производства, в вечерней школе, зато потом решил учиться в десятом классе. Нехватка классического ("настоящего") образования подтолкнула его на горьковский путь: читать и писать, писать и вновь читать.

Еще в самом начале пути писатель старшего поколения Ар­нольд Одинцов напророчил, что жизнь будет трудной, «потому что, сказал он Войновичу, то, что вы пишете, слишком похо­же на реальную жизнь». Зато относительное незнание советской литературы помогло: писать «как другие» не получилось, потому что не очень-то и знал, как «другие» пишут. Это и спасло от чужого влияния. У него никогда не было установки рассмешить. Русский чи­татель — читатель остроумный, и писа­тельскую иронию чувствует прекрасно.

Разумеется, социалистического реализма Войнович на дух не переносил: для него было слишком мало «реализма», реальной жизни. Даже выдумал специальную формулу для соцреализма: «умение сделать начальству приятное понятным для начальства методом». Поэтому и ранняя повесть его называлась «Хочу быть честным». Ну, кем хотели стать ровесники его героя на рубеже 50−60-х? Героями: космонавтами, летчиками, наконец, знаменитыми футболистами, как, например, герой Анатолия Гладилина, соратника по «молодежной прозе».

Владимиром Тендряковым. А герой Войновича хочет быть честным, исповедовать не лицемерную «честность» тогдашних газет, а настоящую, чтобы перед собой стыдно не было. «Хочу быть честным» хоть и опубликовали в «Новом мире», но фильм по уже напи­санному сценарию не поставили, пьесе идти разрешили, но ненадолго. Тогдашний партийный идеолог Ильичев резко осудил эту вещь, и началось… Посыпались статьи: «Это фальшь», «Точ­ка и кочка зрения» и т.п. Зато письма читателей были положительными, старались поддержива­ть. Так и оставался он долгое время автором одной небольшой книжки «Мы здесь живем», поддержанной, впрочем, в "Литературной газете"

Желание быть честным и привело его в ряды «подписантов» — заступников за обиженных властью писателей. Случилась оказия — переправил за кордон арестованный роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Печататься самому становилось все труднее. Да и бытовые неурядицы оказывались по-настоящему литературными.

Некий чиновник, автор единственной на ту пору книги «Тайвань — исконная земля Китая», захватил предназначавшуюся Войновичу квартиру и сразу же установил туда «заграничную» сантехнику. Чтобы, значит, никогда уже оттуда не выехать. Борьба за квартиру стала настолько захватывающей, что стала сюжетом «Рассказа о вселении писателя Владимира Войновича в новую квартиру», вышедшего в 1976 году в американском издательстве «Ардис». Работавший тогда в США чиновник бросил все свои ресурсы — и кадровые, и финансовые — на скупку тиража, но издательство лишь восхищенно вздохнуло — и допечатало тираж!

Зато когда Войнович получил грант Института Кеннана и приехал на год в Вашингтон, чтобы написать очередную книгу, то в первое уже утро увидел на балконе в доме напротив своего давнего соперника в борьбе за квартиру. Ничего не подозревая, тот бодренько делал в семейных трусах зарядку с гантелями и вдруг — о, ужас! — увидел неизвестно ему откуда-то взявшегося Войновича! Спешно ретировался, и больше они никогда не встречались.

Много добрых слов сказано о «Чонкине», о пророческом даре писателя, предугадавшего в романе «Москва 2042» последующие события российской истории, вплоть до триумфального возвращения Солженицына и создания фейковой литературы и фейковых новостей. А я все жду, когда поставят пьесу «Трибунал». Пришла супружеская пара в театр, а на сцене — тройка, та самая, трибунал. Слово за слово, и игровая реальность легко перешагивает со сцены в зал, и уже нет сцены, а есть только судебное помещение, и зрителям всерьез приходится на заседании трибунала бороться за свое освобождение. Такой вот интерактивный театр получался у Войновича — когда и термина-то не было такого.