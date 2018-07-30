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Панорамы рек и каналов Петербурга появились на «Яндекс. Картах»
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Панорамы рек и каналов Петербурга появились на «Яндекс. Картах» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Для пользователей сети стали доступны панорамы Петербурга, снятые с воды. Они появились 30 июля на «Яндекс. Картах».
Среди видов, которыми можно полюбоваться в виртуальной реальности — панорамы «Лахта центра», канала Грибоедова, Мойки и Фонтанки с необычных ракурсов, Зимнего дворца, Петропавловской крепости и других достопримечательностей Северной столицы.
Всего длина виртуального путешествия составляет 150 километров. На его создание ушло несколько дней, более 30 тысяч фотографий и порядка 7,5 тысяч круговых панорам.
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