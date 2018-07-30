В центре Костромы археологи нашли предметы XVI-XVII веков

ВОРОНЕЖ, 30 июл — РИА Новости . Нательные кресты, керамика, изразцы и другие предметы XVI-XVII веков найдены во время археологических работ в центре Костромы, где создается центр музейного подворья, сообщает в понедельник администрация области.

Предметы обнаружили в ходе реставрационных и археологических работ на будущей территории комплекса.

"В ходе работ на раскопе обнаружено боле 300 индивидуальных находок. Наибольший интерес из них представляют коллекция нательных крестов XVI-XVII веков, красноглиняные изразцы XVI-XVII веков, средневековые материалы — наконечники стрел, фрагменты стеклянных браслетов, импортная керамика", — говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, находки будут экспонироваться в отреставрированных помещениях музейного подворья. Планируется, что после завершения реставрационных работ посещаемость комплекса составит 250 тысяч человек в год.