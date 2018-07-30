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В центре Костромы археологи нашли предметы XVI-XVII веков
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В центре Костромы археологи нашли предметы XVI-XVII веков 

РИА Новости 34 минуты назад
ВОРОНЕЖ, 30 июл — РИА Новости. Нательные кресты, керамика, изразцы и другие предметы XVI-XVII веков найдены во время археологических работ в центре Костромы, где создается центр музейного подворья, сообщает в понедельник администрация области.
Предметы обнаружили в ходе реставрационных и археологических работ на будущей территории комплекса.
"В ходе работ на раскопе обнаружено боле 300 индивидуальных находок. Наибольший интерес из них представляют коллекция нательных крестов XVI-XVII веков, красноглиняные изразцы XVI-XVII веков, средневековые материалы — наконечники стрел, фрагменты стеклянных браслетов, импортная керамика", — говорится в сообщении.
Как отмечают областные власти, находки будут экспонироваться в отреставрированных помещениях музейного подворья. Планируется, что после завершения реставрационных работ посещаемость комплекса составит 250 тысяч человек в год.
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