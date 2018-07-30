Встреча «Если хочешь быть здоров» прошла в библиотеке на улице Лавочкина

Познавательную программу «Если хочешь быть здоров» провели 27 июля в библиотеке № 45 на улице Лавочкина. Ребята узнали, что значит быть здоровым человеком, какие правила личной гигиены необходимо соблюдать и как нужно правильно питаться.

— Юные непоседы с большим удовольствием приняли участие в викторине «Чистюля», конкурсе «Полезные продукты». В завершении встречи ребята посмотрели мультфильм «В гостях у тетушки Совы» и познакомились с лесными жителями, которые ведут здоровый образ жизни, — рассказали в библиотеке.

Напомним, библиотека № 45 находится по адресу улица Лавочкина, дом 16, корпус 2. (ис)