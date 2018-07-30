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В Нижегородской области подвели итоги слета молодых семей
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В Нижегородской области подвели итоги слета молодых семей 

Newsroom24 17 минут назад
Фото: Newsroom24
Второй областной слет молодых семей прошел в загородном клубе «Малиновая Слобода» 26-27 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В нем приняли участие молодые пары из 20 районов Нижегородской области. Они поделились друг с другом накопленным опытом, приобрели новые необходимые знания в области социального проектирования.
«Клубы молодых семей у себя в районах являются инициаторами социальных изменений. Социальных эффект от подобных мероприятий распространяется не только на молодых супругов, но и на их детей», — отметил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.
По результатам конкурсной программы лучшим клубом слета молодых семей региона признан «Молодежный квартал» (Володарский район). Он и представит наш регион на Всероссийском форуме молодых семей в 2019 году.
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