В Нижегородской области подвели итоги слета молодых семей

Второй областной слет молодых семей прошел в загородном клубе «Малиновая Слобода» 26-27 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В нем приняли участие молодые пары из 20 районов Нижегородской области. Они поделились друг с другом накопленным опытом, приобрели новые необходимые знания в области социального проектирования.

«Клубы молодых семей у себя в районах являются инициаторами социальных изменений. Социальных эффект от подобных мероприятий распространяется не только на молодых супругов, но и на их детей», — отметил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин

По результатам конкурсной программы лучшим клубом слета молодых семей региона признан «Молодежный квартал» (Володарский район). Он и представит наш регион на Всероссийском форуме молодых семей в 2019 году.