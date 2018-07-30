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Корреспондента «Саратов 24» наградили за лучший сюжет о защите семьи и детства
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Корреспондента «Саратов 24» наградили за лучший сюжет о защите семьи и детства 

САРАТОВ24 17 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Репортаж «Неблагополучные семьи Саратова» редактора и ведущей программы «Законный интерес» телеканала «Саратов 24» Жанны Марченко отмечен дипломом Министерства юстиции России по Саратовской области в номинации «Лучший сюжет о защите семьи и детства».
"Мы проделали сложную работу, так как семьи, которые находятся в социально опасном положении, они не хотят показывать свой быт. Они не хотят открывать двери журналистам. Но мы смогли открыть эту дверь и пройти к ним домой. Они доверились нам и рассказали о том, как живут, рассказали о своих проблемах, о том, как воспитывают детей", — рассказывает автор сюжета Жанна Марченко.
Торжественное награждение победителей десятого Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права» состоялось в Саратове в минувшую пятницу. В финал вместе с работой телеканала «Саратов 24» прошли еще 19 работ журналистов со всей страны. Всего в этом году на конкурс было прислано двести сорок работ из семидесяти шести регионов России и даже стран ближнего зарубежья.
Лучших в своих номинациях выбирали компетентные члены жюри, среди которых актеры Николай Чиндяйкин и Валерий Баринов.
"Телевидение — это колоссальное оружие. Поэтому проводить этот конкурс нужно, чтобы формировался нормальный образ нормальных людей, рассказывая, что плохо, что хорошо. Это самое главное. Самое главное научить людей вовремя смеяться и вовремя плакать", — отметил Валерий Баринов.
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