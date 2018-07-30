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Выступающий в таиландском шоу крокодил едва не откусил руку дрессировщика. Видео
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Выступающий в таиландском шоу крокодил едва не откусил руку дрессировщика. Видео 

Вести.Ru 15 минут назад
Фото: Вести.Ru
Зритель тайландского шоу с крокодилами снял на видео, как пресмыкающееся едва не откусило дрессировщику руку.
На сцене выступал 45-летний мужчина по имени Дао. Он сунул свою руку в пасть крокодилу, демонстрируя свою смелость и умение обращаться с хищными рептилиями.
Однако крокодил, в момент, когда рука дрессировщика практически вся оказалась в его пасти, внезапно сомкнул свои челюсти. Ошарашенный мужчина каким-то чудом ухитрился выдернуть свою пострадавшую конечность из зубов пресмыкающегося и быстро удалился с глаз зрителей.
Владелец шоу крокодилов Донг Виттават уже прокоментировал инцидент, успокоив местную прессу, сообщив, что пострадавший практически в полном порядке, ему наложили повязку, и через пару недель он снова будет выступать, потому что очень любит крокодилов.
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