Выступающий в таиландском шоу крокодил едва не откусил руку дрессировщика. Видео

Зритель тайландского шоу с крокодилами снял на видео, как пресмыкающееся едва не откусило дрессировщику руку.

На сцене выступал 45-летний мужчина по имени Дао. Он сунул свою руку в пасть крокодилу, демонстрируя свою смелость и умение обращаться с хищными рептилиями.

Однако крокодил, в момент, когда рука дрессировщика практически вся оказалась в его пасти, внезапно сомкнул свои челюсти. Ошарашенный мужчина каким-то чудом ухитрился выдернуть свою пострадавшую конечность из зубов пресмыкающегося и быстро удалился с глаз зрителей.

Владелец шоу крокодилов Донг Виттават уже прокоментировал инцидент, успокоив местную прессу, сообщив, что пострадавший практически в полном порядке, ему наложили повязку, и через пару недель он снова будет выступать, потому что очень любит крокодилов.