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У Юрия Дудя на Ямале маленькое дельце
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У Юрия Дудя на Ямале маленькое дельце 

Красный Север 5 часов назад
Фото: Красный Север
Сегодня Юрий Дудь переполошил Салехард. Информация о том, что известный журналист, видеоблогер прибыл на Ямал, появилась в «Инстаграме» радиожурналиста Андрея Адамова.
На вопрос, зачем Юрий прибыл на Ямал, тот ответил журналисту: «Есть одно маленькое дельце», но подробностей не раскрыл. В соцсетях принялись гадать, что это за дельце? Интервью с самым молодым главой региона? Очередные разоблачения? Фильм про КМНС? Корпоратив?
Как удалось выяснить «Красному Северу», цель визита — частный проект, и Ямал здесь лишь экзотическая декорация. Как рассказал салехардский предприниматель, просивший не называть его фамилию, Юрию нужна была картинка: оленеводы, коренные народы Севера. Он отметил, что речь не о фильме, скорее, это будет рекламный ролик.
— Они хотели поначалу в Якутию ехать, но там что-то не срослось, поэтому прилетели сюда, — сообщил источник «Красного Севера». По его данным, из окружного центра блогер отправился в сторону Яр-Сале.
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