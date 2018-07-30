Не стало Елены Фединой

Пресс-служба департамента здравоохранения области с прискорбием сообщает, что 28 июля на 60-м году трагически ушла из жизни заместитель главного врача по организационно-методической работе городской больницы №5 Елена Федина.

Елена Константиновна родилась 25 октября 1958 года в городе Свободный Амурской области. В 1982 году окончила Ивановский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия» и приехала работать во Владимир. Общий стаж работы в системе здравоохранения Владимирской области — более 35 лет. С 1982-го по1992 год Федина работала участковым врачом-педиатром в поликлинике детской больницы скорой медицинской помощи. С 1995-го по 2001 год — заведующая отделением профилактики инфекционных заболеваний, заведующая педиатрическим отделением №2 детской больницы скорой медицинской помощи. С 2002-го по 2004 год — заместитель главного врача по клинико-экспертной работе детской городской поликлиники г. Владимира. С 2005-го по 2007 год — главный врач детского психоневрологического санатория №2. С 2007-го по 2013 год — начальник отдела лечебно-профилактической и лекарственной помощи населению департамента здравоохранения администрации области. С 2013-го по 2014 год — заведующая поликлиникой Областного клинического онкологического диспансера. С января 2014 года — заместитель главного врача по организационно-методической работе Городской клинической больницы №5 города Владимира. «В нашей памяти Елена Константиновна навсегда останется добрым, отзывчивым и высокопрофессиональным человеком. Наша коллега имела высшую квалификационную категорию по специальности „Организация здравоохранения и общественное здоровье“, награждена нагрудным знаком Министерства здравоохранения России „Отличник здравоохранения“, благодарственными письмами, почетными грамотами департамента здравоохранения и администрации города Владимира», — отмечается в сообщении департамента.

Как стало известно «ТВ-МИГ» из анонимных источников, Елена Федина утонула в Нерли. Ее тело было обнаружено рядом с Ославским Суздальского района (вставить ссылку на Мишин материал про утопленников) Коллектив департамента здравоохранения и лично директор Александр Кирюхин искренне соболезнуют родным и близким Елены Фединой.

«Это огромная потеря для Городской клинической больницы №5 города Владимира и всей региональной системы здравоохранения».