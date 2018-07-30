Ещё
Что будет в парках Казани на этой неделе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Что будет в парках Казани на этой неделе 

Казанский Портал 3 часа назад
В казанских парках кипит жизнь даже в рабочие дни. Правда, на этой неделе мероприятий не очень много, но кое-что интересное есть.
31 июля/вторник
В кафе «Лес» в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет «Завтрак с бабушкой». Сотрудник Россельхознадзора Энже Гафурова расскажет о своей жизни и приготовит для гостей блины с малиновым вареньем. Вход свободный, но нужна регистрация. Начало в 10:00.
1 августа/среда
В сквере Аксенова в 20:30 пройдет фестиваль уличного кино. Казанцы увидят короткометражки молодых авторов. Вход свободный.
2 августа/четверг
В парке Горького отметят День ВДВ. Ветераны и молодые десантники возложат цветы к Вечному огню, затем их ждет торжественное построение и концерт.
В 18:00 в парке «Черное озеро» пройдет экскурсия «Парк „Черное озеро“ и окрестности». Казанцы узнают историю парка и познакомятся со зданиями, которые его окружают. Участие бесплатное по обязательной регистрации (ее еще не открыли).
В 21:00 в парке «Крылья Советов» покажут знаменитый фильм «Москва слезам не верит». Начало в 21:00. Вход свободный.
3 августа/пятница
В сквере Аксенова покажут фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Начало показа в 19:30. Вход свободный.
16+
Читайте также:
Алсу Саетова покидает дирекцию парков и скверов
В казанских ТЦ «сгорают» скидки — осталось два дня
Казанский Портал: последние новости
«Яндекс» выпустил забавный ролик о Казани В День города в Казани дадут пятиминутный салют В Казани перевели на татарский еще две книги о Гарри Поттере
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»18
Актеры, внезапно пропавшие с экранов2
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры2
Самые страшные фильмы1
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»5
Видео
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
22:13
Актеры, внезапно пропавшие с экранов
Кино
10:36
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры
Кино
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
05:30
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Кино
10:32
Что готовы делать актеры, чтобы сняться в кино
Кино
03:00
Кто спас «Рабу любви»
Кино
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение