Что будет в парках Казани на этой неделе

В казанских парках кипит жизнь даже в рабочие дни. Правда, на этой неделе мероприятий не очень много, но кое-что интересное есть.

31 июля/вторник

В кафе «Лес» в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет «Завтрак с бабушкой». Сотрудник Россельхознадзора Энже Гафурова расскажет о своей жизни и приготовит для гостей блины с малиновым вареньем. Вход свободный, но нужна регистрация. Начало в 10:00.

1 августа/среда

В сквере Аксенова в 20:30 пройдет фестиваль уличного кино. Казанцы увидят короткометражки молодых авторов. Вход свободный.

2 августа/четверг

В парке Горького отметят День ВДВ. Ветераны и молодые десантники возложат цветы к Вечному огню, затем их ждет торжественное построение и концерт.

В 18:00 в парке «Черное озеро» пройдет экскурсия «Парк „Черное озеро“ и окрестности». Казанцы узнают историю парка и познакомятся со зданиями, которые его окружают. Участие бесплатное по обязательной регистрации (ее еще не открыли).

В 21:00 в парке «Крылья Советов» покажут знаменитый фильм «Москва слезам не верит». Начало в 21:00. Вход свободный.

3 августа/пятница

В сквере Аксенова покажут фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Начало показа в 19:30. Вход свободный.

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