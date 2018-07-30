TBRG OPEN представил собственную сцену YARD на Present Perfect Festival

В этом году четвертый по счету фестиваль прошел на новой площадке — в пространстве порта «Севкабель» на Васильевском острове. В течение трех дней здесь кипела жизнь: проходили образовательные сессии и вечеринки, художники создавали и презентовали арт-объекты, немыслимые футуристические световые инсталляции гипнотизировали гостей, но главным центром притяжения стала музыкальная программа Present Perfect. Параллельно на 5 сценах фестиваля один за одним выступали десятки именитых исполнителей со всего мира, так что поклонникам электронной музыки было, где разгуляться под грув актуальных битов.

Одним из центров притяжения прогрессивной молодежи стала сцена YARD STAGE X TBRG OPEN, созданная в коллаборации с платформой TBRG OPEN. Эта территория была буквально пропитана атмосферой берлинских сквотов и вечеринок на заднем дворе, где старая мебель и уютный свет располагали к душевным разговорам и танцам.

Здесь можно было услышать африканские ритмы от горячих финских парней Maajo, заводные сеты гениального экспериментатора из Германии Matias Aguayo, а также Tiagunin & Juravlove (RU), Lipelis (RU), Lauri Soini (FIN), Simple Symmetry (RU), Moscoman (ISR), Matias Aguayo (DE), Lena Willikens (DE) и SRKP (RU).

Крутым на фестивале был не только звук, но и визуальный ряд. Лазерные установки рисовали в пространстве над гостями замысловатые геометрические фигуры, а на сценах были созданы крупные кинетические объекты, завораживающие взгляд. Отдохнуть тоже было где: зеленый оазис, набережная с гамаками и шикарным видом на водную гладь, богатый фуд-корнер, маркет винила, скейт-рампа для любителей покатать и еще много интересного.