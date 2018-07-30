Шашки наголо и танцы живота: под Самарой прошла битва Тимура и Тохтамыша 

Как шашкой разрубить пластиковую бутылку? Зачем казакам капуста? Сколько весит шлем средневекового богатыря? Ответы на эти вопросы в нашем большом фоторепортаже, посвященном реконструкции битвы Тимура и Тохтамыша.
Традиционно мероприятие проходит в Красноярском районе Самарской области.
Эмир Тимур въехал на поле на вороном коне
Битва между двумя ханами Золотой Орды Тимуром и Тохтамышем состоялась в июне 1391 года на территории современной Самарской области. По подсчетам историков и современников, в сражении приняли участие от 200 до 400 тысяч человек. Ученые считают, что битва стала одной из причин развала Золотой Орды. Выиграл сражение хан Тимур. Битва заинтересовала режиссера Карена Шахназарова. Весной этого года он предложил жителю Самары прислать сценарий для фильма.
Пришедшие прятались от жары под зонтами
Несмотря на жару, в Старый Буян приехали около 500 зрителей. Помимо самой битвы, организаторы подготовили для гостей фестиваля несколько площадок. Они построили небольшую деревянную крепость и оградили большое поле для лучников, всадников и бойцов.
Все желающие могли понаблюдать за работой кузнеца и попробовать свои силы в этом ремесле. Специально для этого в поселок привезли копию кузни, а также настоящую наковальню.
Кузнецы помогали сделать сувенир своими руками
Также ремесленники организовали выставку копий средневекового оружия — мечей, луков, копий и алебард.
Оружие изготовили по технологиям того времени
Пока гости пробовали себя в роли богатырей, на центральной площадке началась шоу-программа. На вороном коне к зрителям выехал эмир Тимур со своей свитой.
Эмир Тимур и его приближенные
Вместе они смотрели на драку «стенка на стенку», джигитовку и выступления ратников и наездников.
Мастера кулачного боя бились в специальных перчатках
Всадники ловко разрубали шашкой и насаживали на пики бутылки с водой.
Сначала хотели рубить капусту, но потом передумали
Один взмах казачьей шашкой — и бутылки уже нет Всадник вверх головой
Без рук!
Стоя на коне
Уворачиваться от удара мечом пришлось в прыжке
Огонь!
Зрителям показали свое мастерство не только бойцы, но и танцовщицы.
Центральным событием фестиваля стала реконструкция битвы при Кондурче. Конечно, в наше время она собрала гораздо меньше участников, чем в 1391 году, но от увиденного всё равно захватывало дух.
Победа!
Реконструкторы постарались повторить элементы одежды обеих сторон: меховые шапки, латы, кольчуги, мечи и щиты. Один только шлем весит больше 5 кг! Полное облачение богатыря — около 20 кг.
Юные оруженосцы ждут своей очереди
Как и 627 лет назад, в битве победила армия Тимура. Тохтамыш вместе с войском сбежал.
Хан Золотой Орды пал После сражения организаторы устроили хоровод, куда пригласили всех гостей фестиваля.
А наездники подтвердили свое мастерство, повторив номера на бис.
На полном скаку попасть шашкой в бутылку — мастерство!
Искусство джигитовки
Где же ты, моя царевна-лягушка?