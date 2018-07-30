Шашки наголо и танцы живота: под Самарой прошла битва Тимура и Тохтамыша

Как шашкой разрубить пластиковую бутылку? Зачем казакам капуста? Сколько весит шлем средневекового богатыря? Ответы на эти вопросы в нашем большом фоторепортаже, посвященном реконструкции битвы Тимура и Тохтамыша.

Традиционно мероприятие проходит в Красноярском районе Самарской области.

Эмир Тимур въехал на поле на вороном коне

Битва между двумя ханами Золотой Орды Тимуром и Тохтамышем состоялась в июне 1391 года на территории современной Самарской области. По подсчетам историков и современников, в сражении приняли участие от 200 до 400 тысяч человек. Ученые считают, что битва стала одной из причин развала Золотой Орды. Выиграл сражение хан Тимур. Битва заинтересовала режиссера Карена Шахназарова . Весной этого года он предложил жителю Самары прислать сценарий для фильма.

Пришедшие прятались от жары под зонтами

Несмотря на жару, в Старый Буян приехали около 500 зрителей. Помимо самой битвы, организаторы подготовили для гостей фестиваля несколько площадок. Они построили небольшую деревянную крепость и оградили большое поле для лучников, всадников и бойцов.

Все желающие могли понаблюдать за работой кузнеца и попробовать свои силы в этом ремесле. Специально для этого в поселок привезли копию кузни, а также настоящую наковальню.

Кузнецы помогали сделать сувенир своими руками

Также ремесленники организовали выставку копий средневекового оружия — мечей, луков, копий и алебард.

Оружие изготовили по технологиям того времени

Пока гости пробовали себя в роли богатырей, на центральной площадке началась шоу-программа. На вороном коне к зрителям выехал эмир Тимур со своей свитой.

Эмир Тимур и его приближенные

Вместе они смотрели на драку «стенка на стенку», джигитовку и выступления ратников и наездников.

Мастера кулачного боя бились в специальных перчатках

Всадники ловко разрубали шашкой и насаживали на пики бутылки с водой.

Сначала хотели рубить капусту, но потом передумали

Один взмах казачьей шашкой — и бутылки уже нет Всадник вверх головой

Без рук!

Стоя на коне

Уворачиваться от удара мечом пришлось в прыжке

Огонь!

Зрителям показали свое мастерство не только бойцы, но и танцовщицы.

Центральным событием фестиваля стала реконструкция битвы при Кондурче. Конечно, в наше время она собрала гораздо меньше участников, чем в 1391 году, но от увиденного всё равно захватывало дух.

Победа!

Реконструкторы постарались повторить элементы одежды обеих сторон: меховые шапки, латы, кольчуги, мечи и щиты. Один только шлем весит больше 5 кг! Полное облачение богатыря — около 20 кг.

Юные оруженосцы ждут своей очереди

Как и 627 лет назад, в битве победила армия Тимура. Тохтамыш вместе с войском сбежал.

Хан Золотой Орды пал После сражения организаторы устроили хоровод, куда пригласили всех гостей фестиваля.

А наездники подтвердили свое мастерство, повторив номера на бис.

На полном скаку попасть шашкой в бутылку — мастерство!

Искусство джигитовки

Где же ты, моя царевна-лягушка?