Esquire представит новый номер на смотровой площадке в Парке Горького

1 августа на смотровой площадке на крыше центрального входа Парка Горького журнал Esquire представит новый литературный номер и арт-проект «Девушка с веслом». Популярный уличный художник Покрас Лампас в честь 90-летия Парка, которое отметят в августе, расписал созданную на 3D-принтере скульптуру «Девушка с веслом». Фото арт-объекта и стало обложкой номера. Приглашенным редактором традиционного августовского выпуска в этом году стал Борис Куприянов (Горький. Медиа).

На крыше входной арки в Парк можно будет полистать номер, увидеть скульптуру, послушать выступления Антохи МС и восходящей звезды хип-хоп-сцены Dr. Krivorotov и попробовать авторские коктейли Maker's Mark. Встречать гостей будем DJ-сетом от команды ZDRVNHR.

Также на мероприятии будут представлены новые модели коллекции Record от Longines, а перед центральным входом в Парк Горького гости увидят новую модель Volvo XC40, получившую титул «Европейский автомобиль года — 2018». Также в течение августа во всех ресторанах «Кофемания» гости вместе с меню получат специальную брошюру «Литературные завтраки Esquire в „Кофемании“, объединившую лучше произведения из литературного номера.