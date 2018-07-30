В ЮВАО начала работу игротека для детей

На базе Центра творчества молодежи «Олимп» на улице Судакова в ЮВАО начала работу спортивно-игровая комната «Игротека» для детей, оставшихся летом в городе. Данной информацией поделился портал окружной префектуры, ссылаясь на слова представителя молодежного центра Ольги Старостиной

«В «Игротеке» юных горожан ждут теннис, аэрохоккей, бильярд, просмотр художественных фильмов и мультиков», — приводит сайт префектуры ЮВАО слова Старостиной.

Посктить игротеку можно с 12.00 до 17.00 по адресу улица Судакова, дом 11. Вход свободный, предварительная регистрация не нужна. Имеется ограничение по возрасту: от 8 до 16 лет.

Узнать дополнительную информацию и задать интересующие вопросы можно по телефону 8 (495) 351-88-79.