Мясо с червяками

фото agrobk.ru Запах несвежих продуктов бил внос уже при входе в магазин

с вывеской «Мясо», расположенный в подвальном помещении торгового комплекса на улице Безыменского, дом 9 в областном центре. Двое молодых людей, входящих в эту торговую точку, переговаривались:

— Ничего здесь не изменилось. Мы раньше в этом отделе торговали, а потом арендовали новую точку.

Покупатели, видимо, привыкли и к запаху, и к грязи на лестнице, ведущей в магазинчик.

В самом магазинчике соседствовали отделы мясо, куры, молочка, в которой торговали и хлебом, кондитерка. Откуда шел запах, сказать сложно.

Куски нарубленного мяса не были покрыты пленкой, фарш в лотке тоже. Цена его «упала», по сравнению с ранее заявленной, почти вдвое. Это отображал ценник.

— Акция?— спросила покупательница.

— Не знаю, вопрос не ко мне, — ответила продавец. А к кому?

Вопросов по качеству продуктов у покупателей возникает немало,

особенно в летний сезон, когда жару плохо переносят люди, а не только товары, которыми торгуют под жарким солнцем, на открытых прилавках.

На улице Комиссарова ящики с овощами и фруктами примостились прямо у входа в магазин «Индейкин дом», на Соколова Соколенка — под боком у павильона «Цветы». Несмотря на «облаву», которую учинили контролирующие органы, торговля фруктами и овощами с земли или наскоро сколоченных столов — прилавков этим летом приняла массовый масштаб.

На пятачке у торгового комплекса по Безыменского, 9 — сразу несколько таких торговых точек.

Площадка у этого центра торговли не заасфальтирована, засыпана щебенкой, машины, которые подъезжают к магазинам, поднимают столб пыли. Но люди берут арбузы и дыни, яблоки и помидоры, виноград и зелень. Кстати, ценники присутствуют далеко не на всех товарах. Вид у некоторых продавцов, как у персиков и нектаринов, «помятый»

Приучить к порядку одинаково сложно, как продавцов, так и покупателей, считают многие, кого волнует эта проблема.

Первым надо товар продать. А вот те, кто его приобретает, обязаны руководствоваться хотя бы инстинктом самосохранения.

На днях на форуме вопрос — ответ администрации области в разделе здравоохранение появилась шокирующая запись: «Тема: Черви в свинине, которую ел ребенок».

Автор вопроса пишет:

«Купили свинину в ТЦ города Гусь-Хрустальный « МАЛИНА» 14 июля 2018 года. Засолили сало с прожилками мяса. Через 5 дней подали к столу. На одном из посоленных кусков заметили червей типа опарышей. Позвонили на Токарева,5, в ЦЕНТР гигиены и эпидем.. Там сказали, что не берут мясо на анализ от частных лиц, пишите жалобу в Роспотребнадзор . Мне не нужна жалоба, мне нужно знать, чем и как лечить ребенка, который ел эту свинину. Позвонила по телефону и в детскую инфекцию на Токарева и в Юрьевец, сказали надо знать от чего лечить, кровь ребенка сейчас ничего не покажет.

А где во Владимире можно сделать анализ мяса? Срочно. Помогите»

Ответ автор вопроса получила.

« Уважаемый участник форума, вопрос проведения анализов пищевых продуктов находится вне компетенции департамента здравоохранения администрации области. Рекомендуем Вам обратиться за консультацией по данному вопросу в управление Роспотребнадзора по Владимирской области. Что касается здоровья Вашего ребенка, Вы можете обсудить этот вопрос с участковым врачом-педиатром. Вашего ребенка в случае необходимости возьмут под наблюдение. Медицинские показания в данном случае может определить лечащий врач»

Как бы не обидеть маму, ребенка, которая накормила ребенка салом с червяками. Но и к ней возникает ряд вопросов:

где родительница его покупала, как обработала перед засолкой, чтобы не увидеть червей?

Подобную «живность» можно обнаружить в рыбе, овощах и фруктах, которые продают «по акции» в виду потери товарного вида, а попросту полусгнившими. Но ведь берут!

А спрос, как мы знаем, порождает предложение!