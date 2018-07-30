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Мастер-класс по живописи прошел в Кузьминках
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Мастер-класс по живописи прошел в Кузьминках 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
В субботу, 28 августа, состоялся творческий мастер-класс по живописи в библиотеке № 115 района Кузьминки. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Наши юные посетители создали интересные, яркие картины и прекрасно провели субботнее время. Спешите записаться на мастер-класс в августе, — пояснил специалист библиотеки.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Федора Полетаева, дом 28.
Узнать о предстоящих мероприятиях можно по телефону 8 (495) 379-83-91. Библиотека работает в любой день кроме понедельника. (ис)
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