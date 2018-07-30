Мастер-класс по живописи прошел в Кузьминках

В субботу, 28 августа, состоялся творческий мастер-класс по живописи в библиотеке № 115 района Кузьминки. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Наши юные посетители создали интересные, яркие картины и прекрасно провели субботнее время. Спешите записаться на мастер-класс в августе, — пояснил специалист библиотеки.

Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Федора Полетаева, дом 28.

Узнать о предстоящих мероприятиях можно по телефону 8 (495) 379-83-91. Библиотека работает в любой день кроме понедельника. (ис)