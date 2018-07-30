Тюменцы почтили память генерала Федюнинского

30 июля 2018 года в Тюмени прошла церемония возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики, генерала армии Ивана Федюнинского. Акция была приурочена к 118-летию со дня его рождения.

В митинге, посвященном памяти легендарного полководца, приняли участие первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов , временно исполняющий полномочия главы администрации Тюмени Руслан Кухарук, представители ветеранских организаций, учащиеся школы №69, которая носит имя Федюнинского, и жители города.

Памятник Ивану Федюнинскому появился в областном центре ровно год назад благодаря многолетней кропотливой работе Тюменского городского клуба ветеранов и его председателя Вениамина Костоломова при финансовой поддержке АО «Транснефть — Сибирь».

Нефтетранспортное предприятие, возглавляемое генеральным директором Виктором Бронниковым, ведет системную работу по увековечиванию памяти выдающегося земляка.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе АО «Транснефть — Сибирь», при поддержке Общества подготовлен и показан в областном эфире документальный фильм «Три звезды генерала Федюнинского», ставший победителем фестиваля военно-патриотических фильмов «Щит России». Пятьсот копий ленты переданы в школы Тюменской области для проведения уроков мужества. Совместно с Тюменским областным советом ветеранов и известным писателем-историком Сергеем Михеенковым реализуется проект по изданию в биографической серии «Жизнь замечательных людей» книги о жизни и подвиге Ивана Федюнинского.

После торжественного возложения цветов к подножию монумента и ружейного салюта был дан старт велопробегу памяти Федюнинского.

Федерация велосипедного спорта Тюменской области и политическая партия «Единая Россия» с 2011 года проводят патриотическую экспедицию «Тюменцы: дорогами побед». Каждый год ее участники посещают памятные места, где родились и провели годы мирной жизни солдаты и офицеры Великой Отечественной войны.

Колонна, украшенная флагами, плакатами и портретами Ивана Федюнинского, проехала до его дома-музея в свердловской деревне Гилёва. Они возложили цветы к бюсту героя на малой родине, осмотрели экспозицию музея и провели встречу с односельчанами командарма.