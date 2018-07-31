Парад зомби в Перми отменили из-за жалоб РПЦ 

Массовое шествие «зомби» в Перми, запланированное на 5 августа в Парке имени Горького, решили отменить из-за жалоб со стороны представителей местной епархии Русской православной церкви. Об этом сообщил 31 июля организатор мероприятия Артем Феоктистов.
"Когда люди слышат слово «зомби», то в голове возникают ассоциации: грех, смерть, похоть, — цитирует его издание
"Реальное время". — Это надо сразу запретить. Ведь не может молодежь просто выйти в город и веселиться?"
Ранее в местных СМИ негативно по отношению к параду «зомби» высказались священники и имамы. Так, руководитель службы информации в Пермской митрополии РПЦ Юрий Кищук заявил изданию
"Вкурсе", что такие мероприятия как «зомби-парад» и Хэллоуин, «вредны для психического и нравственного здоровья детей», которые могут впоследствии воплотить «игру» в реальность.
Председатель регионального духовного управления мусульман Пермского края имам-ахунд Анвар Хазрат Аблаев заявил этому же изданию, что сам парад не вызывает протеста, но подобное мероприятие должно быть закрытым и с определенным возрастным рейтингом, в то время как парк им. Горького — общественное место, где гуляют дети, в чьих умах и сердцах не место такому зрелищу «от шайтана».
Феоктистов в ответ на критику представителей духовенства заявил, что ничего страшного в шествии «зомби» нет: «Такие парады проходят по всему миру. Фильмы про зомби появляются часто, а сериал „Ходячие мертвецы“ является одним из самых популярных. Дети с малых лет видят ужастики и зомби и перестают их пугаться. Наше мероприятие позволяет примерить на себя образ зомби, походить, пофотографироваться и просто повеселиться. Я не думаю, что человек будет так же делать в школе или университете».
Парад «зомби» уже несколько раз проходил в Перми. Загримированные под ходячих мертвецов горожане шествовали колонной по центральным улицам столицы Пермского края. В среднем каждый парад собирал до 500 человек людей, пишет «Реальное время».
Между тем на днях во Владивостоке священники вновь попытались
противостоять Дню Нептуна
— традиционному для горожан и одному из главных морских праздников. В РПЦ не могут смириться с чествованием «языческого бога» и в очередной раз выступили с протестом против этого праздника.
Ранее РПЦ выражала недовольство и другими «подозрительными» с ее точки зрения праздниками, например
фестивалями красок
в Челябинске и Хабаровске, связанными с индийской культурой.