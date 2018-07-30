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В Перми имамы и священники вместе выступили против парада зомби
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В Перми имамы и священники вместе выступили против парада зомби 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Представители Пермской митрополии РПЦ и Регионального духовного управления мусульман Пермского края выступили против проведения 5 августа парада зомби в парке имени Горького в краевом центре.
Руководитель службы информации в Пермской митрополии РПЦ Юрий Кищук заявил, что с помощью мероприятий, подобных параду зомби, подрастающее поколение будет примерять на себя роли чудовищ, организуя ролевые игры, но такие страшные роли могут выйти за рамки представления, сообщает «Ура.ру».
«Это может быть уже не игра. Это может быть реальная жизнь, в которой они это будут делать!» — заявил Кищук.
В параде зомби Кищук увидел «грубое нарушение» федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
С ним согласился председатель Регионального духовного управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России имам-ахунд Анвар Хазрат Аблаев, который заявил, что такие фестивали должны проводиться не в общественных местах, «где гуляют дети», которые не должны видеть подобное.
Также Аблаев призвал установить возрастное ограничение для желающих принять участие в таком «параде».
В то же время координатор парада зомби Артем Феоктистов не увидел ничего страшного в проведении парада зомби, так как дети с малых лет «видят образ зомби по телевизору и перестают их пугаться».
«Я не думаю, что человек будет так же делать в школе или университете», — заключил организатор.
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