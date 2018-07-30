Покусились на вождя: в Челябинске приостановили ремонт памятника Ленину

Госкомитет охраны объектов культурного наследия приостановил реставрационные работы на памятнике Ленину после обращения представителей регионального отделения Творческого союза художников России. По их словам, снятие гранитных блоков, да ещё и с помощью отбойников, уничтожает памятник, и монумент может рухнуть прямо на строителей или прохожих.

Работы приостановлены до конца недели

— Гранитные блоки — это не просто облицовка. У них ширина более 30 сантиметров, и они были своего рода «коконом». Внутри — кирпич, который служил лишь воздухообменником. А между ними сухой бетон, — рассказал зампредседателя регионального отделения Творческого союза художников России Валерий Малецкий. — Это монолитная конструкция, которую нельзя было разрушать. Сам гранит является частью памятника — объекта культурного наследия. То, что сделают сейчас, будет новоделом.

Гранит снимали отбойным молотком

Общественники усомнились и в компетенции молодых людей, работающих на объекте.

— Я общался с этими «реставраторами» — они даже не знают, что такое сухой бетон! Говорю — в книжке почитайте, — добавил член Творческого союза художников России, скульптор Евгений Усатов. — Как они сами сказали, что им платят 800 рублей в час.

Представители пермской компании «Евразия-Сервис», которые имеют лицензию на проведение работ, снимали гранит «варварским» способом, как говорят челябинские художники, с помощью обычных отбойных молотков.

Строительные леса, на которых стояли рабочие с отбойниками, не отвечают правилам техники безопасности

— Во время работы происходила вибрация камня, наверняка получились микротрещины, — отметил Валерий Малецкий. — Вчера был ливень, и кирпич впитал много влаги.

Представитель ООО «Проект-Сервис» Лариса Печугина, которая отвечала за техническую часть проекта реставрации, возразила на эти претензии — несущей частью памятника является центральная часть из бетона.

— Ленин стоит на бетонном четырёхугольнике, и мы его не трогаем. Когда делали реконструкцию, нарастили армированное усиление. Мы эту часть тоже не трогаем. Плиты были очень тонкие. Кроме того, сухой цемент, о котором они говорят, давал подтёки по плите — их видели многие горожане. Кроме того, он разбухал и двигал плиты, образовывались трещины. Сейчас отказались от этого метода, и у памятника будет вентилируемый фасад, — рассказала Лариса Печугина. — Новые гранитные блоки, привезённые с того же месторождения, будут толще.

Гранит постамента планируется обновить полностью

Между тем проектировщиков тоже шокировали отбойники — согласно документам, они должны снимать гранит «неразрушающими методами». Специалисты предполагают, что исполнители торопились сделать работу в сроки, из которых они уже выбились.

Итоги обследования памятника планируется получить после снятия гранита. И если будут найдены нарушения, может дойти до расторжения договора и запроса в Минкультуры России о возможном лишении лицензии пермской организации.

По мнению общественников, бетонные плиты были частью объекта культурного наследия

— Работы будут приостановлены до конца недели. Нужно принять решение о порядке продолжения работ, — подытожил председатель госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александр Баландин . — При этом надо успеть уложиться в сроки.

Ремонт памятника Ленину на площади Революции рабочие начали в конце июня этого года. Контракт на реконструкцию стоимостью 14,8 миллиона рублей администрация подписала в мае. Деньги на неё выделили из областного бюджета. Аукцион выиграла пермская компания ООО «Евразия-Сервис». Рабочие должны демонтировать гранитные плиты постамента, центральной и прилегающих к нему трибун и заменить их на новые.

То, что памятник Ленину в центре Челябинска начал представлять опасность для горожан, ещё в прошлом году признал мэр Евгений Тефтелев . Ранее масштабный ремонт оценили в 18 миллионов рублей.