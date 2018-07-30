Страсти по «Санта-Барбаре»

Сериал «Санта-Барбара» стартовал 30 июля 1984 года, а его показ завершился 15 января 1993. Он стал вторым по протяженности в истории после длившейся 72 года, с 1937 по 2009 мыльной оперы «Путеводный свет». И самым знаменитым: его купили во многих странах. В России «Санта-Барбара», которую почему-то начали показывать с 217 серии, а до конца так и не показали, стала одним из признаков нового, постсоветского времени. Так сбылось предвидение Войновича. В антиутопии «Москва 2042» он описал, как в голодном и скудном советском будущем «Санта-Барбара» проецируется западными противниками режима прямо на московское небо, и безобидный старый сериал становится идеологической диверсией. Свой скромный вклад в гибель Советского Союза «Санта-Барбара» действительно внесла: когда страна погрузилась в тяжёлый потребительский кризис, её смотрели на видео. Тем, кто не мог купить колбасу и приличные ботинки, было невыносимо видеть сытых, холеных, хорошо одетых людей, живущих совсем другими проблемами. Советские граждане хотели существовать так, как в Санта-Барбаре — поэтому СССР и рухнул.

Как сериал снизил уличную преступность

Но у олицетворявшей триумф сериалов «Санта-Барбары» были и других последствия. В начале девяностых криминалисты заметили, что во время показа популярных «мыльных опер» падал уровень уличной преступности, становилось меньше хулиганства. В то время большинство уличных преступлений совершали пьяные. Телесериалы, в том числе и «Санта-Барбара», заменяли водку.

«Санта-Барбара» и романы: почему люди смотрят сериалы и не читают

«Санта-Барбару» никто не принял всерьёз, и это было ошибкой. Сериалы изменили зрительское восприятие, они стали подобием романов с продолжениями, которые в девятнадцатом веке публиковлись не только в журналах, но и в газетах. Так писали Диккенс и Бальзак: история рассказывалась долго, обрастая подробностями и новыми героями, сворачивая в неожиданную сторону. В ХХ веке это повторилось на телевидении, и «Санта-Барбара» оказалась первой ласточкой. Позже пришло время грандиозных исторических сериалов, таких, как «Рим», сериалов-фэнтези, таких, как «Игра престолов». «Доктора Хауса», «Скорой помощи», «Декстера», «Калифрении», множества других качественных работ.

Кадр из фильма «Санта-Барбара»

Одновременно с этим произошло то, на что во времена старта «Санта-Барбары» никто не рассчитывал. Это был крепко сделанный, но довольно банальный сериал, сравнивать его с качественным кино не стал бы никто. Но в недолгом будущем выяснилось, что кинематограф и ставшие телероманами сериалы идут в разные стороны. Массовое кино стало превращаться в шоу из него начала уходить психологическая проработка ролей, подробно выписанные сценарии. А сериалы соразмерны человеческой жизни, они рассказывают историю, которая может продолжаться в течение жизни нескольких поколений. Их образный язык базируется на том, что идет от Станиславского. А сценарии таких работ могли бы писать и Диккеннс, и Достоевский: сюжетные линии развиваются неспешно, действие никуда не торопится — и современные люди внимательно за этим следят. Это связано ещё и с тем, что в наш век, когда все что-то пишут, очень многие функционально неграмотны, и не понимают смысла прочитанного. В сегодняшней России, по недавнему признанию министра образования Васильевой, таких людей порядка 25 процентов от всего населения.

Телесериалы заменяют им литературу. Историки литературы пишут о том, что в нынешний век роман, огромная, развивающаяся на нескольких сотнях страниц история, стал архаичен и умирает. Это не совсем так: его заменил сериал. Теперь функционально грамотные люди очень торопятся, быстро читают. Если истории состоят из букв, то они должны быть короткими. Но на телеэкране более чем жизнеспособна долгая сюжетная история, построенная по принципам классического романа.

«Санта-Барбара» и будущее: как сериалы меняют мир Сегодня то, как выглядят герои «Санта-Барбары» кажется старомодным, их прически, манеры, одежда архаичны. Но в свое время люди им подражали, то же происходит и с героями современных сериалов.

Global Look Press/Danita Delimont

Санта Барабара, штат Калифорния, США Они становятся ролевой моделью, зрители берут с них пример. Социолог Дондурей писал, что современную Россию сделали сотни постсоветских сериалов, сформировавших мировоззрение наших современников. Сериалы — идеальный рекламоноситель. В СССР «Санта-Барбара» рекламировала западный образ жизни, а сегодняшние сериалы продвигают марки одежды, машины. После того, как вышел сериал «Не родись красивой», героиня которого работала на фирме «Zimaletto», предприимчивые люди зарегистрировали компанию-производитель одежды с тем же названием. В наше время сериалы правят миром — и начало этому положила вышедшая 10 июля 1984 года «Санта-Барбара».