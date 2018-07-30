Озерские мальчишки сконструировали плот Gucci из 300 бутылок и пустились на нем плавание

В Озерске подростки смастерили корабль из 300 пластиковых бутылок, которую назвали — Gucci. На необычном судне трое ребят — 8, 13 и 15 лет — отправились покорять озеро Большая Нанога на минувших выходных. Однако бдительные прохожие, увидев рискованное развлечение детей, вызвали спасательную бригаду. Путешественников-изобретателей, которые не успели отплыть далеко от берега, перехватили, взяли на абордаж и вернули на сушу. С юными «мореплавателями» все в порядке.

— Нам захотелось разукрасить эту огромную яхту в яркий розовый цвет, а еще мы сделали эмблему GUCCI, чтобы хайпануть, — рассказывает один из подростков Степан.

Идею ребята вынашивали около года. Все началось с того, что прошлым лето они сконструировали маленький плот их 35 пятилитровых бутылок, а потом решились на более грандиозный проект. Несколько месяцев парни откладывали карманные деньги. Накопленных 10 000 рублей хватило, чтобы закупить стройматериалы. Кстати, родители были в курсе плана детей: не возражали, а даже помогали собрать яхту.

Несмотря на препятствия, ребята не хотят оставить свою идею. Более того, юные авантюристы обещают в будущем приделать к Gucci. Впрочем, спасатели настоятельно рекомендуют так не делать — катание на самодельном плавсредстве очень опасно и может привести к непоправимым последствиям.