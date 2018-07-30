В Центральном доме литераторов в Москве проходит прощание с Войновичем

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости . Прощание с писателем Владимиром Войновичем , который скончался от сердечного приступа в ночь на субботу в возрасте 85 лет, началось в Центральном доме литераторов, передает корреспондент РИА Новости.

Проститься с известным прозаиком и драматургом пришли друзья, близкие и поклонники таланта. На сцене Большого зала установлен открытый гроб, украшенный белыми цветами и венками, в том числе от председателя правительства Дмитрия Медведева

Ранее соболезнования в связи с кончиной писателя выразили известные деятели культуры, писатели, литературоведы. Так, министр культуры России Владимир Мединский отметил вклад Войновича в укрепление ценностей свободы слова, развитие принципов равноправия, взаимопонимания и общественного согласия в России.

Войнович — автор таких произведений, как «Трилогия о солдате Иване Чонкине», «Москва 2042» и «Портрет на фоне мира». Лауреат премии «Триумф» и госпремии России за книгу «Монументальная пропаганда», член ПЕН-клуба. По нескольким его книгам были сняты художественные фильмы.