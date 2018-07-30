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«Нищая мафия», или Сколько зарабатывают попрошайки на улицах
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«Нищая мафия», или Сколько зарабатывают попрошайки на улицах 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Попрошайки встречаются на улицах повсеместно, а обычно деньги просят престарелые бабушки, ветераны без конечностей или матери с детьми. Большинство прохожих молча отдают им деньги из своих карманов и даже не задумываются куда потом попадут эти суммы. Инициативные люди уже давно доказали, что все попрошайки, будь то женщины с детьми, старики или люди без определенного места жительства, контролируются преступными группировками. Те, кто захотел просить денег из-за сложной жизненной ситуации не смогут найти место на улице с большим потоком прохожих, а многих заставляют работать на систему. Условно все попрошайки делятся на два вида: «рабы» и мошенники. Последние договариваются с группировками и платят им часть выручки в обмен на возможность просить милостыню в определенном месте. Они считают это своей работой и могут достаточно хорошо зарабатывать не прикладывая к этому усилий. «Рабам» приходится гораздо хуже, поскольку работают они на улице только за еду и ночлег, а также могут заниматься этим не по своей воле. Попрошайничество давно стало бизнесом, в котором не бояться использовать нелегальные способы, например, торговлю людьми. В России попрошайками часто оказываются выходцы из соседних стран, которые выехали на заработки. Однако вместо работы в престижной компании, как указывалось в объявлении, такие люди попали в лапы преступников, которые отобрали у них документы и заставили работать на улице. Причем попрошайки еще и могут продаваться между бандами, например, за старушку готовы заплатить около 30 тысяч рублей. Инвалиды стоят дороже — около 50 тысяч рублей, а за ребенка, который будет работать вместе с подставной матерью, могут заплатить около 100 тысяч рублей. Такие люди окупают свою стоимость и начинают приносить прибыль уже в первый месяц работы. Дети, которые работают в паре с подставными матерями, всегда спят, поскольку их спаивают алкоголем или хуже того — кормят наркотиками. Делается это для того, чтобы они не мешали работать. Жизнь младенцев у попрошаек длится недолго, а часто они умирают прямо в рабочей смене, и тысячи прохожих могут подавать деньги, не подозревая, что видят мертвого ребенка. После этого их могут просто оставлять в безлюдном месте, не удосуживаясь похоронить. «Рабы» приносят своим владельцам около 7-20 тысяч рублей в день, а обычно одна группировка имеет несколько таких попрошаек. Видя на улице подобные картины лучше всего проходить мимо и не оставлять у таких людей свои деньги. Если «нищая мафия» перестанет получать прибыль, такой опасный и бесчеловечный способ заработка пропадет. Чтобы помочь попрошайке, можно купить еды или предложить другую помощь.]]>
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