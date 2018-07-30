Отдых на Шершнях и поездки за грибами: в челябинском музее появились редкие фото досуга заводчан

Цифровой архив Исторического музея Южного Урала пополнился уникальными кадрами, как рабочие Челябинска проводили свой досуг. Фотолетопись начинается с 50-х годов. На кадрах можно увидеть, как выглядел в советские годы Шершнёвский пляж и Ильменский заповедник.

Поездка за грибами на автомашине ЗИС. 1956 год Автор снимков — Людмила Лебедева . 30 лет она проработала на Челябинском металлургическом комбинате и о жизни рабочего класса знает практически всё. На фото запечатлено, как заводчане выезжают на грузовике ЗИС-5 с фанерной кабиной за грибами, как едут в переполненной электричке на экскурсию в Ильменский заповедник, весело наигрывая на баяне.

Озеро Ильменское, турбаза. В электричке к Ильменскому озеру. 1960 год Летний отдых на озере Курги. 1957 год Озеро Ильменское, турбаза. Ожидание электрички на перроне станции Миасс. 1960 год — Зоркий фотообъектив Людмилы Лебедевой жаден до мелких, на первый взгляд, незначительных деталей. Мы видим, в каких штиблетах, костюмах и шляпах разгуливают работники ЧМЗ на природе. В каких купальниках щеголяли челябинские модницы в разгар «холодной войны». А вот завтрак на траве — на скатерти-самобранке изобилие напитков и закусок, несмотря на продуктовые карточки, — рассказывают в Историческом музее.

Поездка в Ильменский заповедник. Переход через ручей. 1957 год У входа в музей Ильменского заповедника. 1957 год Поездка в Ильменский заповедник. В пути к заповеднику. 1957 год Главный вход в Ильменский заповедник. 1957

Пляж у плотины Шершнёвского водохранилища. 1988 год Пляж у плотины Шершнёвского водохранилища. 1988 год Летний отдых на озере Курги. 1957 год В июльский день на озере Калды. 1965 год Поездка в Ильменский заповедник. Мужские забавы. 1957 год Летний отдых на озере Курги. 1957 год Поездка за грибами на автомашине ЗИС. 1956 год Озеро Ильменское, турбаза. Дорога на Ильменскую турбазу. 1960 год Познакомиться с полной серией этих фотографий можно в разделе «История с фотопленки» на сайте Исторического музея.