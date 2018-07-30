Комикс номинирован на литературную премию

Впервые в истории престижной литературной Букеровской премии на нее претендует комикс. Эта графическая новелла называется «Сабрина», ее автор — американский художник Ник Дрнасо.

— Еще вчера никто всерьез не стал бы приравнивать комиксы к художественной литературе. И вот организаторы престижной Букеровской премии вдруг решительно рушат шаблоны и включают в число соискателей «графическую новеллу» Ника Дрнасо «Сабрина». Сенсация ли? На самом деле комикс давно занимает на Западе весьма солидную нишу. А в Японии вокруг рисованных историй, в том числе и явно эротического свойства, вообще возник самый настоящий культ. Темп сегодняшней жизни просто не оставляет времени на чтение больших романов. Тексты стремительно сокращаются. В англоязычном мире уже давно проводятся конкурсы на самый короткий рассказ.

— В нашем мире многие престижные премии выдаются не за литературный талант. Так, при жизни Фазиль Искандер не был удостоен Нобелевской премии. Ее выдали по политической причине другому человеку. Я считаю неправильным, что Букеровскую премию будут вручать за комиксы. Для них тогда нужно сделать отдельную номинацию.

— Я считаю, здорово, что книга комиксов попала в лонглист престижной премии. Обидно, что у нас в стране комиксы не пользуются популярностью, хотя в Америке еще с 1950-х годов выпускали серии комиксов, и они действительно могут считаться хорошей публицистикой. Поэтому приятно, что все-таки это оценили, и я буду рада, если «Сабрина» получит награду. Сейчас другое время, длинные эпопеи типа «Войны и мира» — в прошлом.

— Я не понимаю такой литературы, как комиксы. Я вырос на литературе созидания. А комиксы я отношу к литературе потребления. Мне кажется, это признак деградации поколения.

Борис Гусев, художник:

— Как художник я рад, что книга комиксов выдвинута на премию. Но сочувствую писателям: на их поле наступают. Хотя жанр комиксов перспективный и давно пользуется популярностью во Франции, США и Японии, но в России он никогда «не выстрелит» из-за разного менталитета.

— Ныне у подрастающего поколения прогрессирует клиповое мышление. Молодежь не способна уже «переваривать» книги большого объема и переходит даже не на малые, а на очень малые жанры. Например, над рассказами Чехова или романами Толстого, Достоевского нужно размышлять, а комиксы — это жанр легкого развлечения, который можно больше воспринимать визуально, как картинки. Выстроить на основе такой «литературы» воспитание личности невозможно.

НАДО ЖЕ!

Первый выпуск из серии «Боевые комиксы» в 2014 году был продан за 3 207 852 доллара. Из тиража, напечатанного в 1939 году, на момент продажи сохранилось порядка 70 выпусков, а перепечатывать его компания не собирается, что и объясняет такую цену.

ГЕРОИ РАЗНЫХ ВРЕМЕН