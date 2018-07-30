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Костромские «Понторезы» заявили о себе в Сочи
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Костромские «Понторезы» заявили о себе в Сочи 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Сочи прошло торжественное закрытие 9-ой Всероссийской Диаспартакиады для детей с сахарным диабетом 1 типа. В ней принимала участие и команда Костромской области, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Всего на соревнования приехали 36 детей из Иркутской, Костромской, Томской, Тульской и Ульяновской областей, республики Северная Осетия. Они играли в бадминтон, кикбол, фрисби, пионербол и баскетбол. Кроме того, для ребят провели интеллектуальные и творческие конкурсы.
Команда нашей области под названием «Понторезы» стала победителяем творческих конкурсов наравне с участниками из Северной Осетии и Ульяновской области. Также костромичи получили награду «Команда мечты».
Вместе мы провели насыщенную событиями неделю. Надеюсь, Вы хорошо отдохнули и получили заряд бодрости и уверенности в своих силах, научились более эффективно управлять своим диабетом. Я вам желаю, чтобы багаж знаний, который вы здесь приобрели, вы довезли до дома и смогли применить в повседневной жизни, — отметил президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация» Александр МАЙОРОВ.
Символом борьбы с сахарным диабетом является голубой круг. На закрытии Диаспартакиады ребята встали в круг и отпустили в небо голубые воздушные шары, загадав при этом желания.
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