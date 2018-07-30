Танцы под дождем: как прошел Park Live 2018

Прошедшие выходные мы будем вспоминать еще долго: не прекращающаяся (за редкими исключениями) живая музыка, то жара, то гроза, вечеринки и непередаваемая атмосфера в Парке Горького. Вчера закончился самый масштабный фестиваль сезона Park Live. По горячим следам фотохроники вспоминаем, где танцевала, кого слушала и что носила вся Москва с пятницы по воскресенье.

В перерывах между выступлениями гости Park Live проводили время в зонах Johnnie Fizz Bar. Фестиваль стал заключительным мероприятием для летней программы Johnnie Walker. Любителей музыки угощали мороженым, фирменным коктейлем Johnnie Fizz на основе купажа Johnnie Walker Red Label, содовой sprite и цитрусов, а также делали всем желающим blind tattoo.

Еще одним центром притяжения вне сцены стал Levi’s® Tailor Shop, где можно было кастомизировать любимые джинсы и футболки принтами, нашивками и даже строчками из песен. На протяжении всех трех дней портные Levi’s® учили делать граффити, вышивку и ставить клепки. Лучший мерч — тот, что сделан своими руками.