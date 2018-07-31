Калининградцы хотят поставить памятник группе Depeche Mode

Жители Калининграда хотят добиться установки памятника музыкальной группе Depeche Mode . Об этом сообщает «Твой Бро».

"Это же логично, в Калининграде — безумный культ Depeche Mode. Наверняка эта идея уже приходила кому-то в голову, просто я её озвучил, — говорит инициатор проекта Владимир Заманский . — Когда я об этом написал в Facebook, меня поддержало много людей".

Сейчас в соцсетях идёт сбор инициативной группы. Эскиза пока нет, как и предварительных подсчётов бюджета. Деньги планируется собирать на краудфандинговой платформе.