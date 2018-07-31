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Калининградцы хотят поставить памятник группе Depeche Mode
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Калининградцы хотят поставить памятник группе Depeche Mode 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Tvoybro.com
Жители Калининграда хотят добиться установки памятника музыкальной группе Depeche Mode. Об этом сообщает «Твой Бро».
"Это же логично, в Калининграде — безумный культ Depeche Mode. Наверняка эта идея уже приходила кому-то в голову, просто я её озвучил, — говорит инициатор проекта Владимир Заманский. — Когда я об этом написал в Facebook, меня поддержало много людей".
Сейчас в соцсетях идёт сбор инициативной группы. Эскиза пока нет, как и предварительных подсчётов бюджета. Деньги планируется собирать на краудфандинговой платформе.
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