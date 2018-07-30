У нас безумный культ, и это логично: калининградцы хотят поставить памятник Depeche Mode

Факт остаётся фактом: на «Вагонке» этой весной любители Depeche Mode собрались на трибьют-концерт уже в 20-й раз, на их выступления в ближайших странах из Калининграда уезжают заполненные автобусы, а министр туризма и культуры Андрей Ермак называет своей мечтой концерт англичан на новом стадионе.

«Это же логично, в Калининграде — безумный культ «Депеш Мод». Наверняка, эта идея уже приходила кому-то в голову, просто я её озвучил, — говорит инициатор установки в Калининграде памятника Владимир Заманский . — Когда я об этом написал в Фейсбуке, меня поддержали много людей. А во второй раз Влад Рафеев создал группу».

Инициативная группа пока только собирает в Фейсбуке заинтересованных людей, чтобы затем начать обсуждение самого памятника. «Эскиза сейчас нет, но это — не проблема», — уточняет Владимир Заманский, который, тем не менее, планирует начать считать предварительный бюджет изготовления памятника и доставки его на место. Когда станет известен бюджет, начнется сбор денег на краудфандинговой платформе. «Твой Бро» будет следить за развитием событий.

Depeche Mode незримо присутствуют в Калининграде давно: начиная с парикмахерской, в которой 30 лет назад всех стригли «под квадрат», и заканчивая сетью магазинов «Ультра», названной владельцем в честь альбома Depeche Mode. Читайте на «Твой Бро» репортаж с XX съезда фанов Depeche Mode на «Вагонке» о любви к группе.