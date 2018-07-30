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Коллектив «Родничок» из Роговского выступит на тематическом фестивале
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Коллектив «Родничок» из Роговского выступит на тематическом фестивале 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Представители творческого коллектива «Родничок» из поселения Роговское поучаствуют в фестивале 4 августа.
Мероприятие будет посвящено Дню железнодорожника.
— Ребята из Роговского примут участие в выездном мероприятии. Они покажут танцевальный номер в Доме культуры «Киевский». Для гостей фестиваля выступят дети из муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов. Юные дарования покажут как танцевальные, так и вокальные номера, — сообщила пресс-секретарь местной администрации Екатерина Миронова.
Напомним, что творческий коллектив «Родничок» организован на базе Дома культуры «Юбилейный». Кроме этого, в учреждении функционируют хореографический кружок «Капельки», народно-театральное объединение «Откровение» и ансамбль русской песни «Роговчанка».
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