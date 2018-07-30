Коллектив «Родничок» из Роговского выступит на тематическом фестивале

Фото: архив

Представители творческого коллектива «Родничок» из поселения Роговское поучаствуют в фестивале 4 августа.

Мероприятие будет посвящено Дню железнодорожника.

— Ребята из Роговского примут участие в выездном мероприятии. Они покажут танцевальный номер в Доме культуры «Киевский». Для гостей фестиваля выступят дети из муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов. Юные дарования покажут как танцевальные, так и вокальные номера, — сообщила пресс-секретарь местной администрации Екатерина Миронова

Напомним, что творческий коллектив «Родничок» организован на базе Дома культуры «Юбилейный». Кроме этого, в учреждении функционируют хореографический кружок «Капельки», народно-театральное объединение «Откровение» и ансамбль русской песни «Роговчанка».