На Юннатов пройдет кастинг желающих присоединиться к вокально-инструментальному ансамблю 

В Савеловском 12 августа проведут репетицию-кастинг для потенциальных участников нового вокально-инструментального ансамбля. Творческий коллектив будет действовать на базе клуба культуры и эстетики «Родничок».
Стать участниками ансамбля могут люди старше 55 лет. Об этом рассказали в администрации «Родничка».
— Пришедшие к нам будут иметь возможность реализовать мечты юности. Будем играть музыку 70-80-х годов. Думаем, что получится интересный клуб для общения и творчества, — поделился представитель администрации.
Начало кастинга в 18.00. Адрес: ул. Юннатов, д. 17/2.
Телефон для справок: 8 (977) 380-95-07. (мю)