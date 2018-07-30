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На Юннатов пройдет кастинг желающих присоединиться к вокально-инструментальному ансамблю
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На Юннатов пройдет кастинг желающих присоединиться к вокально-инструментальному ансамблю 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В Савеловском 12 августа проведут репетицию-кастинг для потенциальных участников нового вокально-инструментального ансамбля. Творческий коллектив будет действовать на базе клуба культуры и эстетики «Родничок».
Стать участниками ансамбля могут люди старше 55 лет. Об этом рассказали в администрации «Родничка».
— Пришедшие к нам будут иметь возможность реализовать мечты юности. Будем играть музыку 70-80-х годов. Думаем, что получится интересный клуб для общения и творчества, — поделился представитель администрации.
Начало кастинга в 18.00. Адрес: ул. Юннатов, д. 17/2.
Телефон для справок: 8 (977) 380-95-07. (мю)
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