Церемония прощания с писателем В. Войновичем началась в Москве

«Это был очень теплый человек, очень внимательный — не только к близким людям, но и вообще к окружающим. Он всегда находил время, несмотря на то что работал непрерывно — писал свои произведения и картины. Буквально за несколько дней до того, что случилось, мы с ним говорили по телефону — скоро у его жены Светы день рождения, и он написал стихи — договаривались о том, кто и какую строфу будет читать. То есть никаких мыслей отрицательных не было, он был в прекрасном настроении и сказал, что у него очень хороший творческий период», — сказал журналистам перед церемонией бывший вице-премьер и бывший министр экономики России, друг писателя Яков Уринсон

На сцене установлен открытый гроб, к нему возложены цветы и венки. В зале играет музыка и демонстрируются фотографии из жизни прозаика. Вместе с родными писателя с ним пришли проститься десятки людей.

В. Войнович является автором произведений «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Антисоветский Советский Союз» и других. Писатель умер на 86-м году жизни в ночь на субботу, 28 июля. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Писателя похоронят на Троекуровском кладбище.