Ещё
Церемония прощания с писателем В. Войновичем началась в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Церемония прощания с писателем В. Войновичем началась в Москве 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Церемония прощания с писателем Владимиром Войновичем началась в большом зале Центрального дома литераторов, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Это был очень теплый человек, очень внимательный — не только к близким людям, но и вообще к окружающим. Он всегда находил время, несмотря на то что работал непрерывно — писал свои произведения и картины. Буквально за несколько дней до того, что случилось, мы с ним говорили по телефону — скоро у его жены Светы день рождения, и он написал стихи — договаривались о том, кто и какую строфу будет читать. То есть никаких мыслей отрицательных не было, он был в прекрасном настроении и сказал, что у него очень хороший творческий период», — сказал журналистам перед церемонией бывший вице-премьер и бывший министр экономики России, друг писателя Яков Уринсон.
На сцене установлен открытый гроб, к нему возложены цветы и венки. В зале играет музыка и демонстрируются фотографии из жизни прозаика. Вместе с родными писателя с ним пришли проститься десятки людей.
В. Войнович является автором произведений «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Антисоветский Советский Союз» и других. Писатель умер на 86-м году жизни в ночь на субботу, 28 июля. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Писателя похоронят на Троекуровском кладбище.
Агентство «Москва»: последние новости
Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка 28 июля проводиться не будет И.Свиридов встретился с жителями Дорогомилово для решения проблем застройки района Прижизненное издание поэмы А.Пушкина «Братья разбойники» выставили на продажу на фестивале «Букинист»
Комментарии  Ещё 69 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»18
Актеры, внезапно пропавшие с экранов2
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры2
Самые страшные фильмы1
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»5
Видео
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
22:13
Актеры, внезапно пропавшие с экранов
Кино
10:36
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры
Кино
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
05:30
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Кино
10:32
Что готовы делать актеры, чтобы сняться в кино
Кино
03:00
Кто спас «Рабу любви»
Кино
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение