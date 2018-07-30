Владимира Войновича похоронили в Москве 

Писателя Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище в столице. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает агентство «Москва».
Войновича похоронили рядом с композитором Владимиром Шаинским и актрисами Натальей Крачковской и Татьяной Карповой.
Писатель скончался в субботу, 28 июля, на 86-м году жизни от сердечного приступа.
Войнович известен как автор трилогии «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» и антиутопии «Москва 2042». Он был лишен советского гражданства и выслан из страны из-за своей литературной деятельности в 1980 году. Через 10 лет указом президента СССР Михаила Горбачева ему и ряду других деятелей искусства был возвращен советский паспорт.