Владимира Войновича похоронили в Москве

Писателя Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище в столице. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает агентство «Москва»

Писатель скончался в субботу, 28 июля, на 86-м году жизни от сердечного приступа.