Смехо: Войновича позвали изганники родной земли

Булатом Окуджавой, По словам Смехова, он познакомился с Войновичем тридцать лет назад, когда последний вернулся в Советский Союз из Германии после лишения советского гражданства. Актер добавил что Войнович близко дружил с Беллой Ахмадулиной Юрием Любимовым , Владимиром Высоцким.

"Они ушли, и наверно, они позвали его, изгнанники родной земли по известным обстоятельствам. Они составляют гордость отечественной культуры. Невольники чести — от Пушкина и Лермонтова, до Бродского, Ахматовой и Владимира Войновича. Это список первой строчки российской литературы", — уверен Смехов.

Прощание с автором «Трилогии о солдате Иване Чонкине», скончавшимся накануне от сердечного приступа, проходит 30 июля в Центральном доме литераторов.