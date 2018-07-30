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Смехо: Войновича позвали изганники родной земли
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Смехо: Войновича позвали изганники родной земли 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Актер Вениамин Смехов на прощании с писателем Владимиром Войновичем поделился воспоминаниями о нем, передает РИА «Новости».
По словам Смехова, он познакомился с Войновичем тридцать лет назад, когда последний вернулся в Советский Союз из Германии после лишения советского гражданства. Актер добавил что Войнович близко дружил с Беллой Ахмадулиной, Булатом Окуджавой, Юрием Любимовым, Владимиром Высоцким.
"Они ушли, и наверно, они позвали его, изгнанники родной земли по известным обстоятельствам. Они составляют гордость отечественной культуры. Невольники чести — от Пушкина и Лермонтова, до Бродского, Ахматовой и Владимира Войновича. Это список первой строчки российской литературы", — уверен Смехов.
Прощание с автором «Трилогии о солдате Иване Чонкине», скончавшимся накануне от сердечного приступа, проходит 30 июля в Центральном доме литераторов.
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