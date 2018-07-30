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Hot Wheels празднует 50-летний юбилей
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Hot Wheels празднует 50-летний юбилей 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Американский бренд Hot Wheels в рамках празднования юбилея отправляется в тур по Юго-Восточной Азии, начиная с Малайзии на ежегодном мероприятии Art of Speed.
На первой выставке компания представила свои проекты по дизайну автомобилей в 2019 году, разработанные в партнерстве с известным японским тюнером Porsche Rauh-Welt Begriff (RWB). Новые масштабные модели были продемонстрированы менеджером по дизайну продукции Hot Wheels Дмитрием Шахматовым и Кристианом Куджином RWB Malaysia.
В общей сложности доступно девять юбилейных наборов, выпущенных ограниченным тиражом. К ним относятся коллекции Black and Gold, Originals, пакет Track Stars 5-car, 50th Anniversary Favourites, колекции Zamac Stripes, Camaro, Throwback и 50th Anniversary 10-car.
Юбилейный тур Hot Wheels пройдет в пятидесяти городах региона и будет включать специальный конкурс, в рамках которого команды, состоящие из матери и одного ребенка, возрастом от 5 до 12 лет, начнут проходить тесты и задания, в основном сосредоточенные на умениях и креативе. В конечном итоге только шесть команд на каждую из категорий выйдут на Гранд-финал в Джакарте, Индонезия, в ноябре.
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