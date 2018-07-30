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Красноярск примет участие во всероссийской кампании «Свобода движения»
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Красноярск примет участие во всероссийской кампании «Свобода движения» 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В городе пройдет фестиваль скандинавской ходьбы, организованный при поддержке Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA)
Мероприятие пройдет 4 августа на Острове Татышев. Его поддержит региональное отделение Союза пенсионеров России по Красноярскому краю. Фестиваль проведут Лариса Вербицкая, которая стала лицом кампании «Свобода движения», и Никита Белоголовцев. Проект был запущен два года назад и за это время объединил Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Волгоград, Кемерово, Самару и Ярославль. В этом году цикл фестивалей стартовал в Уфе, продолжился в Краснодаре, откуда отправится в Красноярск и завершится в Нижнем Новгороде. Главная цель кампании — популяризация скандинавской ходьбы как одного из самых простых, эффективных и доступных видов фитнеса.
Кроме того, гостей фестиваля ждут занятия по гимнастике цигун, которая эффективно сочетается со скандинавской ходьбой, викторины по материалам лекций и призы. Уверенные в своих силах участники смогут посостязаться друг с другом на дистанции в 4 километра в разных возрастных категориях: до 50 лет, от 51 до 60, от 61 до 70 и старше 71 года. Все мероприятия в рамках фестиваля проводятся бесплатно, и присоединиться к ним свободно может любой желающий — предварительная регистрация на сайте обязательна только для тех, кто планирует принять участие в соревнованиях.
Узнать подробности о фестивале и зарегистрироваться на соревнование можно на сайте мероприятия фестивальходьбы.рф.
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