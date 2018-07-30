Ставропольский Арбат открыли восточные танцовщицы и экзотические музыканты

Творческие люди Ставрополя на один день превратили тихую пешеходную улицу в Арбат. Там собрались не только мастера хэндмейда всевозможных направлений, но и местные художники, коллекционеры, танцоры и музыканты.

Обычно на проспекте Октябрьской революции немноголюдно: горожане проходят по своим делам или сразу направляются в парк. В прошлую субботу тенистая аллея стала чуточку привлекательней для местных жителей. Ремесленники и мастерицы из множества городских творческих объединений устроили выставку своих работ по обе стороны от входа в парк. Над ними возвышалась парочка в белых костюмах, разгуливающая по аллее на ходулях. Посреди бульвара расположились барабанщики и певцы, просторную площадку заняли танцоры — как взрослые, так и дети, подготовившие номера восточных и спортивных танцев. Напротив мемориала «Почётные граждане Ставрополя» разложили свои редкие товары коллекционеры и старьёвщики. Неподалёку от них разместился молодой человек с загадочными музыкальными инструментами — хангами и диджериду. Он извлекал из них странные, монотонные, но весьма мелодичные звуки.

«Мы собрали на проспекте все городские творческие объединения, чтобы жители Ставрополя знали, сколько талантливых людей их окружает, — рассказала Ирина Сова, второй год организующая фестивали «АртК». — Сегодня с нами керамисты, живописцы, преподаватели танцевальных школ, певцы из местных рок-групп, бабушки-мастерицы с интерьерными игрушками и обережными куклами. Это самая большая и разнообразная выставка-продажа в Ставрополе, и мы рассчитываем, что к нам присоединятся новые участники. Для молодых артистов — певцов, музыкантов, поэтов — открыт свободный микрофон, где могут выступить все желающие».

Подобные акции уже проходили на проспекте Октябрьской революции год назад. Они понравились горожанам, поэтому организаторы решили проводить их на постоянной основе раз в две недели до Дня города. Те, кто пропустил фестиваль свободного творчества, смогут посетить его 11 и 26 августа, 8 и 22 сентября.