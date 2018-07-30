Не только зарплатой едины: еще раз про нематериальную мотивацию

О том, что управляя человеческими ресурсами, чтобы получить максимум выгоды, нужно подключать, помимо материальных способов, еще и нематериальные, эксперты говорят давно. Это уже аксиома. Но какие инструменты будут наиболее эффективными? О своём опыте внедрения нематериальной мотивации рассказывает Александра Балод , HR-директор 404 Group.

Опыт нашей компании показывает, что нематериальная мотивация отлично помогает поддержать интерес сотрудника к работе. Ведь кроме заработной платы человек хочет получать еще удовольствие и признание, ему нужно чувствовать себя ценным и незаменимым. Компания поощряет сотрудника и таким образом признает его ценность. Давно прошли те времена, когда людей можно заинтересовать лишь денежным вознаграждением. Нематериальные способы мотивации не заменяют материальную составляющую, а лишь гармонично ее дополняют.

Наши сотрудники могут отдыхать и весело проводить время не только один или два раза в году, а каждые выходные. Для этого у нас есть «Фонд счастливых сотрудников», в рамках которого на человека ежемесячно выделяется определенная сумма. На эти деньги коллеги из одного отдела могут устроить мини-вечеринку, встретиться в баре или по-другому весело провести время. Конечно, совместные «вылазки» сближают коллег, а неформальное общение помогает им лучше взаимодействовать на работе. Все это эффективно для бизнеса.

Наши сотрудники уже успели побывать на множестве интересных мероприятий и совершить короткие, но от этого еще более насыщенные эмоциями поездки. Чаще всего сотрудники стремятся не просто посидеть в баре, а получить, действительно, уникальные впечатления. Недавно наш отдел аналитиков побывал на необитаемом острове в Карелии — кроме них там не было ни одного человека. Они добрались туда на корабле и заночевали в палатках. Любим мы и «громкие» городские мероприятия, например, сотрудникам очень понравилось иммерсивное шоу «Безликие» — современный спектакль, на котором актером может стать каждый зритель. И, конечно, «Фонд счастливых сотрудников» часто уходит на посещение парков аттракционов, игр в пейнтбол, прохождение квестов, популярны также уроки рисования.

Фотоотчет о встрече мы размещаем в пятничном корпоративном издании, что мотивирует коллег из других отделов побыстрее потратить свой ФСС.

В прошлом году мы задумались над тем, что еще интересного можно предложить нашим сотрудникам, чтобы их мотивация взлетела буквально до небесных высот. И нашли креативное решение, которое есть только в нашей компании — путешествие мечты. Один из проектов нашей группы спонсирует регату AFR. Мы решили подарить трем сотрудникам путевку на регату, при том придумали сразу несколько активностей, по итогам которых поощряем своих людей.

Например, одну путевку получит один из «Лучших сотрудников месяца» (общий конкурс проводится в течение последнего полугодия), вторую — победитель корпоративной интеллектуальной игры «60 секунд». Еще одну путевку мы разыграем в лотерею. Нетрудно догадаться, что поехать в такое необычное путешествие мечтает каждый.

Мы охотно поощряем людей, которые вместе с нами занимаются корпоративным спортом — в 404 Group есть йога и бег для сотрудников. Самые активные участники занятий по йоге отправятся за счет компании на фестиваль Йога-уикэнд, трое бегунов поедут на Таллинский полумарафон. Мы можем наградить даже новичка, если он преодолел себя и освоил незнакомый вид спорта. Для поощрения не обязательно быть самым сильным и быстрым.

Еще мы дарим подарки за победу на корпоративных турнирах по настольному теннису и проводим спортивный конкурс «Золотой мускул» — дарим призы за отжимания и другие физические упражнения.

Нестандартной и интересной может быть не только идея, но и причина для поощрения сотрудника. У нас есть премия «Лучший сотрудник месяца», которая не связана напрямую с выполнением каких-то задач. Скорее премия дополнительно мотивирует того человека, которому это в данный момент больше всего нужно. Случаи бывают разные, например, сотрудник не только выполнял свою непосредственную работу, но и помогал коллегам из другого отдела. Однажды наша ассистент отдела маркетинга Екатерина почти целый месяц помогала HR-отделу и частично замещала офис-менеджера. Сотрудница буквально спасла нашу компанию и заменила на время заболевшего сотрудника. Она с усердием и энтузиазмом совмещала две должности. Конечно, после напряженной работы она была счастлива получить звание «Лучший сотрудник месяца».

Выбор, что подарить сотрудникам зависит от их возраста и интересов. Чаще всего в 404 Group дарят сертификаты на получение впечатлений и билеты на развлекательные мероприятия. Отличившиеся сотрудники ходили в VIP-зал кинотеатра, где их встречал официант с шампанским. Или выбирали по сертификату посещение спа-салона тайского массажа, полет на мини-самолете и поход в кайтинг-парк. Традиционные материальные поощрения у нас тоже есть — это премии за выполнение плана, бонусы за закрытие каких-то сложных задач или новогодняя премия по результатам года.

В 404 Group воплощены и другие идеи для поощрения сотрудников для создания комфортной обстановки на работе. Среди них — бесплатные корпоративные завтраки, игровые комнаты и зоны отдыха, спортзал и пятничные ужины.

Мы считаем каждый из способов нематериальной мотивации в нашей компании эффективным, и на это есть несколько причин. Во-первых, они напрямую обеспечивают низкий показатель текучести кадров, который составляет всего 2%. Нематериальная мотивация дает синергетический эффект вместе с корпоративной культурой, уровнем оплаты труда, хорошей атмосферой в коллективе и постановкой интересных задач. Во-вторых, мы оцениваем вовлеченность в те мероприятия, которые проходят — по итогам действия нашего «Фонда счастливых сотрудников» видно, что все подразделения куда-то сходили и получили новые впечатления. В-третьих, мы получаем отзывы и обратную связь по каждому из проводимых мероприятий — и наши сотрудники благодарят нас за все то, что мы для них придумываем и реализуем.

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