День кошек отпразднуют в местной библиотеке

Интерактивная программа «ПочеМяу? ПотоМур!» пройдет в библиотеке № 146 в среду, 8 августа. Посвящена она будет Всемирному дню кошек, который как раз отмечается в этот день. Этот праздник был учрежден IFAW (International Fund for Animal Welfare) и создан для того, чтобы люди не были равнодушны к бездомным котам и кошкам, которые не меньше домашних нуждаются в доброте и ласке.

— Участники нашей программы познакомятся с самыми знаменитыми кошками — персонажами литературных произведений, примут участие в викторине на знание кошачьего языка, споют песни из знаменитого мюзикла, при помощи аквагрима создадут свой кошачий образ, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» исполняющая обязанности заведующей библиотекой № 146 Татьяна Утенкина, — И самое главное: в этот день пройдет сбор кормов, витаминов и других необходимых кошкам предметов для передачи их в кошачий приют.

Начнется праздник в 17:00.

Фото предоставила Татьяна Утенкина