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На Шоссейной отметят юбилей книге о деревянном человечке
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На Шоссейной отметят юбилей книге о деревянном человечке 

Управа Южнопортового района 59 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
Сотрудники библиотеки № 132 на Шоссейной проведут творческую встречу, посвященную юбилею книги «Приключения Пиноккио.
Любителей творчества Карло Коллоди ждут в среду, 1 августа.
— Литературное путешествие „Тайна золотого ключика“, посвященное 135-летию любимой сказки, пройдет в помещении библиотеки. Юные гости услышат об истории создания книги и ее авторе, — рассказали организаторы.
Мероприятие пройдет по адресу: ул. Шоссейная, д. 50. Начало в 13.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту: 6+.
Подробную информацию можно получить по телефону учреждения 8 (495) 353-80-74 (звонить в часы работы библиотеки с 12.00 до 22.00). (ск)
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