В 2020 году в России отметят 150-летие Бунина

Глава государства поручил правительству образовать оргкомитет по подготовке и проведению памятных мероприятий.

Иван Алексеевич Бунин — классик русской литературы и Нобелевский лауреат (1933), мастер философской лирики, короткого рассказа, переводчик, трижды лауреат Пушкинской премии, почетный академик Российской академии наук (с 1909 года).

Писатель покинул Россию в 1920 году. О своем неприятии Октябрьской революции 1917 года он написал в дневнике «Окаянные дни». Вся последующая жизнь писателя связана с Францией. Тема расставания с родиной отчасти отражена в рассказе «Конец» (1921 год). Бунин является автором таких произведений, как «Жизнь Арсеньева» и «Темные аллеи». До 1959 года произведения Бунина в России практически не издавались.

Бунин выдвигался на Нобелевскую премию трижды — в 1923, 1930 и в 1932 годах. В 1923 году его номинировал французский писатель и общественный деятель Ромен Роллан . В последующие годы кандидатуру Бунина предлагали известные в то время ученые-слависты и литературоведы разных стран.

Бунин получил награду за «мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». Выступая в Стокгольме на церемонии вручения премии, писатель поблагодарил Шведскую академию, присудившую премию «изгнаннику». Также он подчеркнул, что для писателя «свобода мысли и совести является необходимой».

Бунин умер 8 ноября 1953 года в Париже. Он похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.