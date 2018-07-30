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Зеленоградцев приглашают обучиться традиционному японскому искусству
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Зеленоградцев приглашают обучиться традиционному японскому искусству 

Савелки 39 минут назад
Фото: Савелки
В Культурном центре «Зеленоград» с 6 по 10 августа будут проходить занятия по икэбане для всех желающих. Летний интенсив от филиала японского института Икэнобо познакомит зеленоградцев с одним из наиболее простых стилей икэбаны — морибана.
В ходе мастер-классов, которые будут проводиться на летней веранде КЦ, участники освоят технику аранжировки цветов, научаться создавать оригинальные композиции из растений и природных материалов, а также откроют для себя культуру, философию и традиции страны восходящего солнца. Начало занятий в 19.00
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