Легенда русского рока группа «Чайф» даст концерт в уральской деревне

1 августа в Малом Турыше Свердловской области (Красноуфимский район) состоится грандиозное событие — в деревушку с численностью населения 69 человек приезжает с концертом легендарная уральская группа «Чайф». Посетить концерт собираются поклонники не только из многих городов области, но также из Перми, Москвы, Тюмени и Новосибирска.

Организаторы концерта поделились: приехать на концерт планируют около 5 тысяч человек!

Кстати, об организаторах…

Д. Малый Турыш сравнительно недавно прославилась на всю Россию производством цветочного меда модного бренда Cocco bello.

Источник: страница Крем-мед Cocco bello в Фэйсбуке

Это семейный бизнес местных жителей, семьи Санжаповых, благодаря которым пенсионеры деревни не сидят на лавочках, а создают сладости, которые пользуются спросом не только в нашей стране, но и за рубежом! Так, жители деревушки имеют возможность работать и зарабатывать, а сам Малый Турыш — расти и процветать.

Источник: страница Крем-мед Cocco bello в Фэйсбуке

Компания Cocco bello не стоит на месте. И сегодня семья Санжаповых идет к новой заветной цели — строительству в деревне общественного центра с клубом, библиотекой, помещениями для мастер-классов и мероприятий, пекарней, кафе и небольшим магазином.

Источник: страница Крем-мед Cocco bello в Фэйсбуке

На сегодняшний день на российской краудфандинговой платформе «Planeta» на строительство центра уже удалось собрать 1 591 375 рублей! Тогда как целью организаторов сбора был 1 080 000 рублей.

А теперь в деревне в концертом выступит легендарная группа «Чайф»: средства с продажи билетов также пойдут на строительство общественного центра.

И это не просто концерт, а целое музыкально-краеведческое путешествие!

Информация с официальной страницы группы «Чайф»:

«За пять лет Малый Турыш, что в 200 км от Екатеринбурга, усилиями социального предпринимателя Гузель Санжаповой превратился из почти заброшенной в процветающую деревню с собственным производством, создающую рабочие места, привлекательную для инвестиций и туристов. Летом 2018 в Малом Турыше начинается строительство общественного центра. По замыслу Гузель, это будет многофункциональное пространство с клубом, библиотекой, помещениями для мастер-классов и мероприятий, пекарней, кафе, небольшим магазином, образовательной и туристической составляющими. 1 августа 2018 года группа ЧАЙФ даст концерт в Малом Турыше, все средства от которого пойдут на строительство общественного центра. Это будет не просто концерт. Мы назвали это музыкально-краеведческим путешествием: на выступление можно добраться самостоятельно и заночевать в палатке под звёздным небом, а можно поехать вместе с ЧАЙФом на автобусе из Екатеринбурга».

Билет на концерт можно приобрести на сайте «Planeta», кликнув «Поддержать проект» и заплатив сумму, в зависимости от выбранной вами категории: «приглашение на одну персону — 1000 рублей», «приглашение на концерт для двоих (+палатка на ночь и питание после концерта) — 9000 рублей» и т.д., либо в кассе перед началом концерта.

Стоимость одного билета — 1000 рублей.

Начало концерта — в 18.00.

Фото превью — rutage.com