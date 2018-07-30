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Жителей Казани приглашают принять участие в конкурсе караоке
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Жителей Казани приглашают принять участие в конкурсе караоке 

Казанский репортер 27 минут назад
Фото: Казанский репортер
1 августа начнется прием заявок на участие в городском конкурсе народного караоке «Голос нашего двора — голос нашей команды!». Конкурс пройдет на 24 площадках в разных районах Казани — во дворах, скверах и парках города. В этом году конкурсные площадки посетят звезды эстрады, известные жители и гости города. Начнется конкурс 10 августа в жилом комплексе «Салават купере». Оставить заявку и выбрать удобную для себя площадку все желающие смогут на специально созданном сайте голосдвора.рф. Финалы пройдут в парках «Крылья Советов», «Калейдоскоп», Горкинско — Ометьевском лесу и на бульваре «Фестивальный», а победители споют на главной сцене празднования в День города 30 августа. Выбирать лучших будут путем народного голосования.
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