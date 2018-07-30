Present Perfect Festival

В этом году главный рейв города переместился на новую локацию — территорию «Порта Севкабель». Неизменным остался масштаб действа: более 40-а артистов со всего мира на пяти сценах. Среди них диджей номер один 2017 года по версии британского издания об электронной музыке Mixmag Нина Кравиц, владелец нью-йоркского лейбла L. I. E. S. Рон Морелли, легендарные Aux 88, а так же подписанты британского лейба Disco Halal братья Липские.