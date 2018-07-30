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Present Perfect Festival 

Собака.ru 29 минут назад
Фото: Собака.ru
В этом году главный рейв города переместился на новую локацию — территорию «Порта Севкабель». Неизменным остался масштаб действа: более 40-а артистов со всего мира на пяти сценах. Среди них диджей номер один 2017 года по версии британского издания об электронной музыке Mixmag Нина Кравиц, владелец нью-йоркского лейбла L. I. E. S. Рон Морелли, легендарные Aux 88, а так же подписанты британского лейба Disco Halal братья Липские.
Насладиться электронной битом на берегу залива пришли модель Саша Паника, музыкант и продюсер Кирилл Сергеев (Kito Jempere), инстаграм-дива Алексей Жидковский, креативный продюсер Сергей Захаров и другие. Фотограф: Никита Шубный
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