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В Тверской области состоится фестиваль рыбной ловли «Русалочки»
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В Тверской области состоится фестиваль рыбной ловли «Русалочки» 

tvernews.ru 2 часа назад
Рыболовный Клуб «ПРК»в ближайшие выходные, 4-5 августа, проведёт ежегодный фестиваль по рыбной ловле Кубок RusAllochki-2018г. Соревнования любителей клёва состоится недалеко от дер. Мухино-Городище, на живописном берегу реки Волга.
В этом году организаторы решили проводить мероприятие в 2 тура: в субботу и воскресенье. Желающие могут провести весело время на берегу, пожить в палатках, половить рыбу, посмотреть мастер-класс по приготовлению ухи и, конечно, побороться за призы и Кубки.
Предусмотрены три номинации: Хищная рыба, Мирная рыба и детский зачет. К участию допускаются все желающие (дети под присмотром родителей). Предварительная регистрация на участие в группе в VKРыболовный клуб «ПРК» рыбалка в Тверской области
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