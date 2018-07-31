Сестры Кардашьян, подвиньтесь! Линдси Лохан запустила собственное реалити-шоу

Телеканал MTV опубликовал первый тизер предстоящего реалити-шоу актрисы Линдси Лохан под названием Lohan Beach Club — «Пляжный клуб Лохан».

В ролике Линдси Лохан гуляет по своему пляжному клубу на греческом острове Миконос и называет себя частью «семьи MTV».

— говорит она. Всего несколько дней назад издание The Hollywood Reporter сообщило, что Лохан и MTV разрабатывают собственное реалити. Продюсирует проект компания Bunim/Murray, ответственная за шоу «Семейство Кардашьян», так что у знаменитых сестер появилась реальная конкурентка буквально под боком! Команде участников предстоит трудиться в пляжном клубе и противостоять соблазнам ночной жизни Миконоса.

— обещает Нина Диас, президент программ и развития MTV. Это не первый опыт сотрудничества Лохан с телеканалом. В девятисерийном документальном фильме «Линдси» (2014) она рассказывала об опыте жизни после реабилитационной клиники. С Bunim/Murray она тоже работала: в 2008 году продюсерская компания делала ее шоу «Жить с Линдси» для канала E! Новая передача увидит свет в 2014 году.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото: