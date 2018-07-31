Ещё
Сестры Кардашьян, подвиньтесь! Линдси Лохан запустила собственное реалити-шоу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Сестры Кардашьян, подвиньтесь! Линдси Лохан запустила собственное реалити-шоу 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Телеканал MTV опубликовал первый тизер предстоящего реалити-шоу актрисы Линдси Лохан под названием Lohan Beach Club — «Пляжный клуб Лохан».
В ролике Линдси Лохан гуляет по своему пляжному клубу на греческом острове Миконос и называет себя частью «семьи MTV».
— говорит она. Всего несколько дней назад издание The Hollywood Reporter сообщило, что Лохан и MTV разрабатывают собственное реалити. Продюсирует проект компания Bunim/Murray, ответственная за шоу «Семейство Кардашьян», так что у знаменитых сестер появилась реальная конкурентка буквально под боком! Команде участников предстоит трудиться в пляжном клубе и противостоять соблазнам ночной жизни Миконоса.
— обещает Нина Диас, президент программ и развития MTV. Это не первый опыт сотрудничества Лохан с телеканалом. В девятисерийном документальном фильме «Линдси» (2014) она рассказывала об опыте жизни после реабилитационной клиники. С Bunim/Murray она тоже работала: в 2008 году продюсерская компания делала ее шоу «Жить с Линдси» для канала E! Новая передача увидит свет в 2014 году.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:
WMJ.ru: последние новости
«Ресторанный рейтинг GQ»: концерт Мота, награждение триумфаторов и звездные гости 2-й день «Жары-2018»: Седокова появилась в образе роковой красотки с рваной челкой, а Кошкина — в секси-платье с серебристым капюшоном Российский танцовщик Сергей Полунин влюбил в себя Летицию Касту на съемках Pirelli
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»19
Как калечат съёмочные площадки
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»9
«Ну и губы!»: изменения во внешности Алины Кабаевой разочаровали поклонников32
Сергей Шеховцов. Умер отличный актер и очень хороший человек
Видео
04:46
Сергей Безруков снял 2-летнюю дочь в новом клипе
Концерты
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
07:49
Как калечат съёмочные площадки
Кино
05:14
«Алладин» пострадал из-за войны в Ираке
Кино
03:00
Что сделал с Юрием Яковлевым «Идиот»
Кино
22:13
Актеры, внезапно пропавшие с экранов
Кино
10:36
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры
Кино
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение