Музею Адмиралтейской слободы обещают 461 млн рублей и два крыла 

Казанский филиал Главгосэкспертизы России дал положительное заключение на проект строительства музейного комплекса «Адмиралтейская верфь» в Казани. Успевший уже стать столь же легендарным, как и сама верфь, проект обсуждается уже несколько лет. Кажется, появился очередной шанс, что дело сдвинется с мертвой точки. Но пока официального подтверждения даты старта строительства нет. История Казанской адмиралтейской верфи насчитывает уже около 300 лет. Еще первый российский император понял выгоду от географического положения города и использовал ее. В 1718 году Петром Первым был издан указ об основании в Казани адмиралтейства. Оно расположилось на землях Зилантова монастыря и впоследствии разрослось до известной и поныне Адмиралтейской слободы. Она находилась между старым руслом Казанки и Волгой. Сама Казань была в те времена в нескольких верстах от Волги. Упразднено Казанское адмиралтейство было только спустя более 110 лет — в 1829 году. За это время на казанской верфи успели построить около 400 кораблей. Суда, построенные здесь, отправлялись на Балтийское и Азовское моря. Но главным направлением было Каспийское море. Казанские корабли непосредственно участвовали в русско-персидской войне. В общем, история этого места вполне достойна увековечения в виде отдельного музея. Кировский район Казани, не избалованный вниманием туристов, получит мощный импульс для своего развития. И, может быть, даже станет центром притяжения для любителей российской истории… Как сказано в релизе, выпущенном пресс-службой Главгосэкспертизы России, для музейного комплекса «Адмиралтейская верфь» должно быть построено здание на берегу старого русла Казанки общей площадью 3668 кв. м. Согласно проектной документации, здание музейного комплекса «Адмиралтейская верфь» имеет в плане П-образную форму и состоит из четырех надземных этажей и одного подвального этажа, сказано в ответе пресс-службы Минстроя РТ на наш запрос. Выставочные двухэтажные крылья музея включают в себя постоянную экспозицию, которая будет посвящена истории развития судостроения в Казани. Левое крыло является двухсветным, торец заканчивается арочными проемом, выходящим на старое русло реки Казанки. Предусмотрена и смотровая площадка. Предполагается, что во двор комплекса будет непосредственно заходить старое русло Казанки. Объемно-пространственная композиция здания музея основана на примере Санкт-Петербургского адмиралтейства, сообщили в республиканском Минстрое. В подвальном этаже будут расположены санузлы и гардеробы для посетителей, технические, административные помещения. В центральной части предусмотрены два лифта и лестница, связывающие все этажи здания. Планируемые изменения прилегающей к будущему музею территории предусматривает благоустройство пешеходной зоны, плавно переходящей в парковую, а также размещение парковки с нормативным количеством машиномест. Cогласно концепции архитектурной компании Speech, в перспективе недалеко от здания музейного комплекса планируется организация специализированной платформы под размещение музея «Галера „Тверь“ — воссоздания исторического объекта, построенного на тверской верфи для путешествия по Волге императрицы Екатерины II в 1767 году. К сожалению, это судно было утрачено в результате пожара в октябре 1956 года. Как сообщили в пресс-службе Минстроя РТ, стоимость строительства ориентировочно составит 461 млн рублей. Финансирование строительства музея планируется из федерального и республиканского бюджетов. Министерством культуры РТ для участия в конкурсе федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденной Минэкономразвития РФ, направлена заявка на софинансирование музейного комплекса. Член Федерации парусного спорта РФ, директор архитектурного бюро „Старая Казань“ Павел Тиняев рассказал, что он на общественных началах уже несколько лет занимается проектированием береговой архитектуры. Он надеется, что когда-нибудь его идеи пригодятся тем, кто занимается благоустройством города. По мнению эксперта, прибрежное пространство в Казани очень слабо развито, несмотря на то, что мы живем на берегу самого большого водного бассейна в Европе. В этой связи планируемый музей мог бы помочь более широко использовать обширное водное пространство на территории Казани. Однако только в том случае, если бы „Адмиралтейскую верфь“ построили на берегу Волги, а не старого русла Казанки (как планируется сейчас), считает Тиняев. Старое русло Казанки, по его словам, до недавнего времени представляло клоаку. Все окрестные предприятия сбрасывали туда свои производственные отходы. На сегодня эксперт констатирует, что экореабилитация бывшего водоема подходит к концу — русло практически очищено. Однако вряд ли удастся превратить старое русло в настоящую реку. А „Адмиралтейская верфь“ — это как раз тот музей, который должен быть связан с большим водоемом. Только тогда, по мнению Тиняева, рядом с ним можно устраивать различные активности, непосредственно связанные с историей, — водные соревнования, приход кораблей на верфь как пример оживающей перед глазами истории. В пример Тиняев привел общественную организацию „Полярный Одиссей“, имеющую несколько действующих верфей в Петрозаводске. Там, рассказал эксперт, изготавливают парусные деревянные суда, идентичные старинным. Хотя технологии у них современные. Как правило, это делается под заказ и к каким-нибудь специальным мероприятиям. Также архитектор упомянул Хельсинки, где историческое парусное судно катает туристов. Такие водные прогулки пользуются большим спросом. Впрочем, утверждает Тиняев, в самых разных странах практикуются такие прогулки, примеров много. А в представленном варианте музейного комплекса максимум, что можно будет организовать, — муляжное производство, говорит Тиняев. Без выхода к реке музей теряет множество возможностей. По его словам, он неоднократно выступал с обоснованием своей идеи в виде концептуального проекта перед специальной комиссией, которая рассматривала проект создания „Адмиралтейской верфи“. Но его идею отклонили, аргументируя тем, что музей должен строиться только там, где находилась верфь исторически. Впрочем, рассказал Тиняев, выводы той комиссии носили только рекомендательный характер. Ответ от Главного инвестиционно-строительного управления РТ был краток: „Решение о начале строительства музейного комплекса „Адмиралтейская верфь“ в ГКУ ГИСУ РТ не поступало“. В связи с этим не представляется возможным обозначить сроки начала и завершения строительства музейного комплекса. Отсутствие точной информации, подтвержденной на государственном уровне, наводит на мысль, что в ближайшие годы казанцы и гости столицы Татарстана не смогут приобщиться к этой странице истории города. А жаль — страница увлекательная и в широких кругах малоизвестная… Дмитрий Смирнов.