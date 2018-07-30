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Абоненты «МегаФона» оценили VK Fest на 5 000 ГБ
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Абоненты «МегаФона» оценили VK Fest на 5 000 ГБ 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Последние выходные июля запомнятся петербуржцам сразу несколькими грандиозными мероприятиями, прошедшими при телеком-поддержке «МегаФона». Одним из центральных событий стал VK Fest, для 90 000 его посетителей «МегаФон» не только подготовил сеть к высоким нагрузкам, но и организовал суперактивности.
«В этот раз на VK Fest в Парке 300-летия Петербурга было еще интереснее, что, конечно, отразилось на трафике передачи данных. За два дня наши абоненты на фестивале прокачали почти 5 000 ГБ, что в пять раз больше, чем в обычные выходные, а в отдельные часы нагрузка на сеть увеличивалась в семь раз. По сравнению с обычными днями серьезно вырос и голосовой трафик — в 3,5 раза. Но мы заранее подготовились, провели все необходимые настройки, увеличили емкость сети, проложили оптические линии связи и установили необходимое телеком-оборудование, так что абоненты свободно общались и делились свежими селфи и видео», — рассказывает директор по эксплуатации сети Северо-Западного филиала «МегаФона» Константин Струлев.
Уже в самом начале абонентов «МегаФона» ждал приятный сюрприз: премиальный вход на фестиваль, а значит, возможность избежать очередей. Позаботился «МегаФон» и о высокотехнологичных развлечениях для гостей VK Fest. На площадке оператора забивали 5G-пенальти, занимались киберспортом, танцевали от души, изучали город будущего через очки виртуальной реальности и делали собственные GIF-изображения в необычном интерьере. Здесь же можно было и отдохнуть в lounge-зоне, зарядиться энергией самому, полежав на больших пуфах и шезлонгах, а заодно зарядить свой мобильный телефон.
Благодаря скоростному интернету фестиваль смогли посетить миллионы зрителей со всего мира: «МегаФон» организовал прямую трансляцию сVK Fest для своих подписчиков в соцсетях. Кроме того, два дня работала открытая студия «МегаФона», которую посетили хедлайнеры фестиваля. Присоединяйтесь и смотрите, как это было, здесь (первый день) и здесь (второй день).
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